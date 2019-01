Leichtathletik Schnell zum Jahresschluss

Sigmaringen / gal

Fabian Löffler hat in Sigmaringen den Silvesterlauf über fünf Kilometer gewonnen. Der Läufer der TSG Ehingen setzte sich unter 714 Finishern über diese Distanz in 16:34 Minuten durch und lag damit 17 Sekunden vor dem Zweitplatzierten Lukas Müller (Mengen). Auf Gesamtplatz 25 (19:16) kam sein Vereinskollege Jürgen Fieder ins Ziel, landete damit in der Klasse M50 auf Platz drei. U14-Starter Uriel Böckheler rannte in 21:34 Minuten auf Rang fünf in der Altersklasse. Über die Zehn-Kilometer-Distanz war Peter Zdebik Schnellster der TSG, der in 41:18 Minuten Platz fünf bei den M50 belegte. Anita Böckheler (43:45) schaffte es als siebtschnellste Frau gesamt in der Klasse W45 mit Platz zwei genauso aufs Podest wie Joscha Reuther als Zweiter der U18 (44:18). Sarah Baumann vom Lauftreff belegte Rang zwei der Frauen-Hauptklasse (44:35), Rose Zdebik gewann die Klasse W50 (45:14). Mit rund 1200 Startern verzeichnete der Lauftreff Sigmaringen einen neuen Teilnehmerrekord.