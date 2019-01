Vor 25 Jahren Schlotter sichert Turniersieg

Allmendingen / Helen Weible

Hervorragende Angriff­spieler, bombensicherer Schlussmann: Beim Allmendinger Hallenfußball-Turnier vor 25 Jahren konnte sich die TSG Ehingen auf ihre Mannschaft verlassen.

Die Ehinger feierten den Turniersieg nach einem Neun-Meter-Krimi, strichen 600 Mark Siegprämie plus 100 Mark Bonus als torgewaltigste Mannschaft des Turniers ein. 31 Buden waren den Mannen um Abteilungsleiter Karl Werner beim Allmendinger Turnier gelungen. Der Finalsieg ging aber ganz klar auf die Kappe von Werner Schlotter. Dieser hatte bereits im Halbfinale drei Schützen des FC Schmiechtal „entnervt“. Im Endspiel parierte er drei von fünf Schüssen von Rottenacker. Das von Franz-Josef Toth angeführte Team war übrigens ganz überraschend ins Finale eingezogen. Die Rottenacker Kicker waren bis dato nicht für ihren guten Hallenfußball bekannt. Im Halbfinale hatten sie Dettingen mit 1:0 ausgeschalten und als Zweiter letztlich für Furore gesorgt. Die TSG Ehingen wurde mit dem Siegerbild, auf dem sich ein Spaßvogel den Deckel des Pokals auf den Kopf gesetzt hatte, in der Dienstagsausgabe nachträglich gefeiert.

Städeles traumhafte 916 Holz

Der Blick ging in dieser Ausgabe außerdem auf die 2. Landesliga Mitte im Sportkegeln. Speziell im Fokus stand der SC Nasgenstadt. Der konnte nach kurzer Winterpause den ESC Ulm III mit 76 Holz Unterschied schlagen. Beachtlich war auch der Spielverlauf bei den heimstarken Ulmern: Die gingen zunächst mit 97 Holz in Führung. doch das Mittelpaar Ivan Zatrizni und Wolfgang Nußbaumer „hatten ihre Gegner jederzeit im Griff“, wie nachzulesen ist, und gingen als Sieger von der Bahn. Sie drückten den Rückstand von 97 auf 15 Holz. Obwohl die Ulmer mit Hermann Mäckle und Torsten Taubert zwei hervorragende Schlussmänner auf der Bahn hatten, zogen die Nasgenstädter Schub um Schub an den Hausherren vorbei. Siegfried Städele (916) und Winfried Kaus (869) legten dabei phantastische Zahlen hin. Trotz dieses unerwarteten Erfolgs konnte die erste Mannschaft des SC Nasgenstadt in der Tabelle keinen Sprung machen. Punktgleich mit dem ESC Ulm II stand das Team als Vorletzter im Klassement. Die zweite Mannschaft feierte in der A-Klasse auch einen Sieg. Edmond Schatlowski, Franjo Bares, Gojan Ristic, Hans Knöpfle, Vasil Becarski und Paul Seketa hatten gegen den SC Urspring II überhaupt keine Probleme.

Schmiechen ungeschlagen

Neben kleinen Handball-Berichten wird auch den Faustballern prominent Platz eingeräumt. Hier ist zu lesen, dass in der Schelklinger Stadthalle erstmals der „Hirsch-Pokal“ ausgetragen wurde. Und die Schmiechener Faustballer präsentierten sich hier „als mittelprächtige Gastgeber“. Warum? Weil sie ungeschlagen Pokalsieger wurden!

Im Finale standen sich also der TSV Allmendingen und der TSV Schmiechen gegenüber. Zwar konnte der Allmendinger Schlagmann Wolfgang Bayer mit kernigem Aufschlägen in einem kampfbetonten Match seine Mannschaft zwei Mal in Führung bringen. Doch letztendlich mussten sie sich der Routine der Landesliga erfahrenen Schmiechener um Spielführer Alwin Henle mit 18:22 Bällen beugen.