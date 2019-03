Sport kompakt Sameisla wechselt

Fußball / rf

Bezirksligist TSG Ehingen scheint gut in Schuss zu sein. Zehn Tage vor dem Liga-Rückrundenstart im Spitzenspiel gegen den TSV Riedlingen (9. März) gewann die Mannschaft von Trainer Roland Schlecker das Vorbereitungsspiel gegen den gleichklassigen FC Blaubeuren (Bezirksliga Donau/Iller) mit 3:1. Die Tore für den Tabellenzweiten der Bezirksliga Donau auf dem Kunstrasenplatz Gollenäcker erzielten Marco Wasner, Daniel Topolovac und Mathias Brinsa. Am Samstag um 15.45 Uhr testet die TSG gegen die SG Öpfingen.

Türkgücü Ehingen bricht ein

Der TSV Türkgücü Ehingen hat sein Testspiel gegen den SC Türkgücü Ulm am Mittwochabend mit 1:5 (1:2) verloren. Tzafer Moustafa verkürzte für die Ehinger zum 1:2-Anschlusstreffer (37.). Nach der Pause brach der TSV etwas ein; die Ulmer Türken aus der Bezirksliga erzielten noch drei Treffer. In einem weiteren Vorbereitungsspiel verlor der TSV Rißtissen das Duell zweier A-Ligisten gegen die SF Bronnen mit 0:2.

Weitere Testspiele absolviert

Am Mittwochabend fanden weitere Vorbereitungsspiele statt. Der VfL Pfullingen (Tabellenführer Landesliga III) besiegte den FV Altheim (Elfter Landesliga IV) mit 10:2. Beide Tore für Altheim erzielte Martin Schrode zum 1:2 und 2:2. Außerdem spielten: FV Neufra – SV Eberhardzell 3:2, SV Hohentengen – SV Braunenweiler 3:1, SF Donaurieden – TSG Achstetten 0:6, SV Uttenweiler – SF Schwendi 1:2, FC Krauchenwies/Hausen a. A. – SV Betzenweiler 2:6.

Sameisla zu Schemmerhofen

Spielertrainer Christian Sameisla bleibt vorläufig im Bezirk Riß. Der Allmendinger, der zum Saisonbeginn den Bezirksligisten TSG Achstetten übernommen und im September 2018 dort wieder aufgehört hatte, trainiert ab der kommenden Saison 2019/20 den SV Schemmerhofen. Dort löst Sameisla (34) Roland Reichart ab. Schemmerhofen ist derzeit Tabellenachter der Kreisliga A 2 Riß.

Derby gegen Elchingen II

In der Oberliga kommt es am Samstag zum Nachbarschaftsduell zwischen Elchingen II und der TuS Urspringschule. Dabei erwartet der Tabellendritte den Vierten. Tippoff bei den Scan Plus Baskets ist um 16 Uhr.