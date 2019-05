Historisches in Ehingen: Die TSG Rottenacker triumphiert das erste Mal in ihrer Vereinsgeschichte im Pokalfinale. Ihr gelingt ein später 2:1-Sieg über Meister Öpfingen.

Seit der Vereinsgründung hatte die TSG Rottenacker auf diesen Moment gewartet. Generationen von Spielern versuchten sich daran, doch nie hatte es geklappt. Bis zum gestrigen Tag. Da holte Spielertrainer Timm Walter mit seiner Mannschaft erstmals den begehrten Pokal im Fußball-Bezirk Donau. „Wir haben Vereinsgeschichte geschrieben und dabei das Siegtor erzielt zu haben, ist ein unglaubliches Gefühl“, jubelte Tim Sachpazidis bevor sich eine der vielen Bierduschen über ihm ergoss. „Es ist unglaublich bitter, so kurz vor Ende noch zu verlieren, aber wir haben ein tolles Spiel abgeliefert“, sagte Öpfingens Trainer Felix Gralla stolz, aber auch enttäuscht.

Die Anfangsphase begannen beide Teams eher passiv und abwartend. Eigentlich hatte man eher einen furiosen Beginn über die schnellen Außenspielern gehofft. Nach den ersten zaghaften Angriffsversuchen der TSG, kam auch der Kreisliga-A-Meister offensiv besser ins Spiel. Zwei Chancen von Robin Stoß und Manuel Hospach wurden vergeben. Nach einer knappen halben Stunde leistete sich Öpfingen eine schwächere Phase. Davor hatte Trainer Gralla wenige Minuten vorher noch gewarnt: „Spielt ruhiger!“, schrie er. Prompt attackierte Rottenacker. Einen Freistoß aus 20 Metern setzte Daniel Meier an die Latte.

Nur wenige Sekunden später kam ein lang geschlagener Ball aus der eigenen Hälfte kurz vor SGÖ-Torhüter Steffen Lehmann auf, jedoch nicht im Strafraum. Dieser zögerte ein wenig und der pfeilschnelle Meier spitzelte den Ball vorbei und schob zur 1:0-Führung (28.) ein. „Das war ein individueller Fehler, der weh tat und ärgerlich war“, meinte Gralla. Der Treffer gab der TSG Aufwind und Öpfingen hatte große Mühe sich zu befreien. Kurz vor der Halbzeitpause setzte Manuel Schaupp mit einem Diagonalball Kapitän Robin Stoß ein. Der zog per Volleyschuss ab, fand aber in TSG-Schlussmann Patrick Brunner seinen Meister.

Nach dem Seitenwechsel drückte Öpfingen Richtung Ausgleich. Die dickste Gelegenheit hatte aber Rottenacker mit Jannik Sachpazidis, der per Kopf einetzen wollte (52. Minute). Wenig später hatte Manuel Hospach die Chance zum Ausgleich. vergab aber wie auch Andre Braig (62.). Dann nahm Rottenackers Spielertrainer Timm Walter sich selbst raus und brachte mit Marcel Holz seinen Spielmacher, der nach genau einem Jahr Verletzungspause sein Comeback gab und nochmal Schwung brachte.

Gerade, als sich dann in der Schlussphase beide Trainer für die letzten Minuten mit Einwechslungen rüsteten, schien es so, als würde der SG Öpfingen nicht mehr viel in der Offensive einfallen. Nach einem Standard und einer Menge Verwirrung im Strafraum sprang Tim Bitterle am höchsten und köpfte aus kurzer Distanz zum 1:1-Ausgleich ein (84.). „Es war eigentlich der perfekte Moment, um den Ausgleich zu machen. Mit den Fans im Rücken hätten wir in der Verlängerung wohl gewonnen“, sagte SGÖ-Coach Gralla. Der Jubel war kaum verflogen, da ließ sich die Öpfinger Hintermannschaft zu leicht ausspielen. Die Hereingabe von Jochen Leichtle schob Tim Sachpazidis aus kurzer Distanz zum 2:1-Siegtor ein (89.). „Das zeichnet die Mannschaft aus, jeder kämpft für den anderen und am Ende steht einer am richtigen Fleck“, freute sich Timm Walter ausgelassen.

Die wenigen Minuten der Nachspielzeit spielte die TSG souverän herunter und krönte sich erstmals zur besten Pokalmannschaft im Bezirk. „Jetzt lassen wir es richtig krachen und am Sonntag machen wir den Klassenerhalt in der Bezirksliga perfekt“, jubelte Walter.