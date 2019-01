Prellball Rißtissen wird daheim nur Fünfter

Ehingen / swp

Es war am Ende ein enttäuschender Turnierverlauf aus Sicht des gastgebenden TSV Rißtissen. Dennoch waren es tolle württembergische Prellball-Meisterschaften in Ehingen. Und Rißtissen ist als Fünfter immerhin für die südddeutschen Meisterschaften qualifiziert.

Rißtissen I (Anton Ganser, Harald Hofmann, Ralph Kappe und Martin Wurm) war aussichtsreich in das Turnier gestartet. Beim vereinsinternen 42:29-Sieg lief auch noch alles nach Plan. Gegen Kehlen geriet Rißtissen aber schon unter Zugzwang. Kehlen hatte bereits Klassenprimus Weiler bezwungen. Bis kurz vor Spielende war die Begegnung ausgeglichen. Ein nach Schlagfehlern entstandener Rückstand ließ sich jedoch nicht mehr egalisieren und die Partie ging 27:30 verloren.

Das entscheidende Spiel gegen Weiler verlief in der ersten Halbzeit ebenfalls ausgeglichen. Dann schlichen sich wieder vermehrt Schlagfehler ein. So ging auch dieses Spiel mit 27:34 verloren. Das bedeutete Tabellenplatz drei. In der Gesamtwertung erreichte die Mannschaft nach Erfolgen im Kreuzspiel gegen Wuchzenhofen Männer (40:19) und im Platzierungsspiel gegen Waiblingen M50 (34:26) den fünften Tabellenplatz.

Rißtissen II trat mit Roland Birk, Andreas Henkel, Thomas Kissmann und Stephan Wurm an. Die Begegnungen der M40 gingen allesamt verloren. Hier ordnete sich die Mannschaft am Tabellenende (Platz vier) ein. Ebenso unterlag die „Zweite“ auch im Kreuz- und anschließenden Platzierungsspiel. Die Mannschaft belegte somit auch in der Gesamtwertung den achten und letzten Tabellenrang.

Tabelle Gesamtwertung:

1. Weiler M40

2. Kehlen M40

3. Waiblingen M30

4. Weiler M50

5. Rißtissen I M40

6. Wailblingen M50

7. Wuchzenhofen M

8. Rißtissen II M40