Prellball Rißtissen mit zwei Teams

Ehingen / swp

An diesem Sonntag (10 Uhr) werden die württembergischen Prellball-Meisterschaften des Schwäbischen Turnerbundes (STB) in Ehingen ausgetragen. Ausrichter in der Wenzelstein-Halle ist der TSV Rißtissen, der selbst mit zwei Mannschaften in der M 40 vertreten ist. Auch die M 30 und M 50 suchen ihre Meister.

Rißtissen I geht als Tabellenzweiter in die Rückrunde. Anton Ganser, Harald Hofmann, Ralph Kappe und Martin Wurm stehen nach einer erfolgreichen Vorrunde als Tabellenzweiter in aussichtsreicher Position. Aufgrund der engen Leistungsdichte darf man sich keine Fehler erlauben. Rißtissen II tritt voraussichtlich mit Roland Birk, Thomas Kissmann, Volker Rathgeb und Stephan Wurm an. Die Mannschaft hat in der Vorrunde ihre Qualität noch nicht ausgespielt.