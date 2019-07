Das Springturnier am Ehinger Stoffelberg ist mit 15 Prüfungen über die Bühne gegangen. Sieger im M**-Springen war Ralf Rundel vom RC Rupberg. Reihum mit Spannung erwartet, stehen auch die Kreismeister im Springen des Pferdesportkreises Ulm/Alb-Donau nun fest. Wie bereits berichtet, hat sich beim Springturnier des RFV Ehingen Celine Zehnder (RFV Merklingen/Alb) den Titel im M-Springen (LK 3+2) mit glatten 100 Punkten gesichert. Marcel Braig vom heimischen Reitverein belegt Platz drei mit 94 Punkten. Kreismeisterin in der Klasse L (LK 4) ist Nina Ganzenmüller (RSG Öpfingen) vor ihrem Vereinskameraden Jannik Kästle. Beide sind zwar punktgleich mit 98 Punkten, aber Erstere hat bei der Abschlusswertung 48 Punkte erreicht, Jannik Kästle nur 46 Punkte.

Ebenfalls einen Titel aus dem Öpfinger Reitstall hat Sophia Keller abgesahnt. Die 15-Jährige führt die Platzierungsliste im A-Springen (LK 5) souverän mit 95 Punkten an. Nicht zuletzt geht der Titel in der Klasse E (LK 7+6) an Tamara Christ (RV Ulm-Gögglingen), die in zwei der Wertungen jeweils 50 Punkte einfuhr. Maxime Füß, die Tochter des Öpfinger Reitstallbesitzers Michael Füß, hat sich mit 95,5 Punkten Platz drei gesichert.

Lokalmatador auf Platz zwei

Auch sonst hatte das Springturnier mit seinen 15 Prüfungen, davon allein fünf in der anspruchsvollen Klasse M, viel zu bieten. Das hochkarätige M**-Springen mit Siegerrunde am Sonntagnachmittag gewann Ralf Rundel (RC Rupberg), knapp dahinter landete der Ehinger Lokalmatador Marcel Braig. Auf heimischem Boden erfolgreich war dessen Bruder Julian Braig als Sieger der Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L. In der Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. A** hatte Tina Elisabeth Renz (RG Heufelden) die Nase vorn. Sabrina Aierstok vom RFV Ehingen schaffte Platz zwei bei der Punktespringprüfung Kl. A*.

Auch die RSG Öpfingen konnte sich wieder mit vorderen Platzierungen behaupten. Jannik Kästle siegte bei der Springprüfung Kl. M* auf Santa Eldorada und belegte auf Cinaback gleich noch Rang drei. Sophia Keller wurde bei der Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. A** Zweite. Michael Füß landete in der Springpferdeprüfung KL. L einen zweiten Platz, seine Frau Josefin wurde in der Springprüfung Kl. M* mit Stechen Vierte. Nicht zuletzt hatte auch Silke Dasch von den Pferdesportfreunden Munderkingen einen Sieg bei der Punktespringprüfung Kl. A* eingefahren.

„Wir sind mit dem Ablauf des dreitägigen Turniers rundum zufrieden. Es gab viel Lob von den Reitern. Wir hatten eine Starterquote von 85 Prozent. Und das Wetter hat mitgemacht“, freut sich Turnierleiterin und Reiterchefin Angelika Aierstok. Einzig der Sturz einer Reiterin, die vorsorglich in die Klinik musste, habe das Turnier etwas überschattet. Schade fand Angelika Aierstok zudem, dass in diesem Jahr wieder nicht so viele Besucher auf dem Stoffelberg waren. „Es gab auch heuer halt viele Konkurrenzveranstaltungen“, bedauert sie. Weshalb man den bisherigen Termin des Traditionsturniers womöglich vom Sommer in das Frühjahr verlegen werde.

Voltigiertag im September

Lob spricht Turnierleiterin Angelika Aierstock den rund 60 Helfern aus, die wieder in Dauerschichten im Arbeitseinsatz waren. Nach zwei stressigen Wochen kehrt am Ehinger Stoffelberg jetzt etwas Ruhe ein. Am 22. September richtet der RFV einen Voltigiertag aus.