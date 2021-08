Im Großen Preis von Rot am See gab es kein Vorbeikommen an der Öpfinger Reiterin Gina Sophia Giordani: Im Sattel von Cathmore du Vlist überquerte sie als Schnellste die Ziellinie. Das Paar hatte ebenfalls die Nase vorn in einer Springprüfung der Klasse M. In einer Springpferdeprüfung der Klasse L hatte sie drei Pferde am Start: Mit Como von Worrenberg sicherte sie sich den Sieg, knapp dahinter folgte Platz zwei mit Quinea, Platz vier gab es ...