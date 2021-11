Vor der wohlverdienten Winterpause konnte die RSG Öpfingen auf den letzten Turnieren dieses Jahres noch zahlreiche Siege und Platzierungen holen. Auf dem Turnier in Biberach-Rißegg war die RSG stark vertreten. Insbesondere in der Springprüfung der Klasse L, in der drei Starter aus Öpfingen kamen...