Am Wochenende steigt beim RFV Ehingen das Dressurturnier auf dem Stoffelberg mit Prüfungen bis Klasse S*. Zudem findet eine Qualifikation zum Landesjugendcup statt.

Längst hat sich der Reit- und Fahrverein Ehingen zu einem Mag­neten für Dressurreiter etabliert. Die 25 Starter bei der S*-Dressur am Sonntag, 14 Uhr, zum krönenden Abschluss der dreitägigen Reitsportveranstaltung von Freitag bis Sonntag zählen zur Dressur-Elite in Süddeutschland.

Bislang hat Margit Grab, ein Ehinger Aushängeschild im Dressursport, die hochkarätige Prüfung dominiert. Doch die Trägerin des Goldenen Reitabzeichens verfügt derzeit über kein Pferd, das dieses Niveau geht. Zu den Favoriten gehört Ann-Cathrin Rieg aus Schwäbisch Gmünd, die 2018 in den Kader der Nachwuchsreiter für die Deutsche Meisterschaft berufen wurde. Auch der erfahrene Dressurreiter Andreas Fessler vom RSC Rupertshof wird sich beim St.-Georg-Special den Wertungsrichtern stellen. Bei der M*-Dressur vergangene Woche in Munderkingen schaffte er Platz zwei. Auch Anne Eppinger-Lüdtkemeier als Trägerin des Goldenen Reitabzeichens hat gemeldet.

Auf der Anlage am Stoffelberg in Ehingen werden am Dressurwochenende aktuell mehr als 200 Nennungen bei 13 Prüfungen erwartet. Es steigt zudem erneut das Finale der Kreismeisterschaft des PSK Ulm/Alb-Donau. Eigengewächs Patricia Butscher darf noch berechtigte Ambitionen auf den Titel hegen. Derzeit rangiert sie in der M-Dressur mit knappem Rückstand auf Rang zwei. Für sie dürfte es also spannend werden. Im Rennen um die vorderen Plätze mit dabei sind auf heimischem Boden auch Hannah Kutschker und Peter Endris. Aus den Ehinger Reihen wollen zudem Paolina Schöttle, Sabrina Aierstok und Jacqueline Butscher starten. „Wir sind bestens vorbereitet“, sagte Chefin Angelika Aierstok, „eine letzte Hand legen wir jetzt noch im Bewirtungszelt an“, teilte sie mit.

Cup für talentierte U16

Weiteres Schmankerl: Der RFV Ehingen hat den Zuschlag zur Ausrichtung der Qualifikation zum Landesjugendcup in der Dressur für talentierte Reiter unter 16 Jahren bekommen. Die vier Prüfungen finden am Samstag ab 10 Uhr statt. Stolz ist Angelika Aierstok auf die guten Bedingungen für Reiter und Pferde. Der Sandplatz, die weitläufige Reitanlage sowie die beiden Reithallen zum Ein- und Abreiten sind top gerichtet. Rund 40 Helfer sind im Einsatz, an der Meldestelle, im Dressurviereck und bei der Bewirtung. Der gesellige Aspekt darf auch nicht fehlen: Am Samstagabend findet eine lockere Party statt. Und auch die kleinen Turnierbesucher kommen ganz auf ihre Kosten: Am Dressursonntag gibt es ab 13 Uhr in der Halle Ponyreiten.