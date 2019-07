Eine glänzende Starterbilanz und eine perfekte Organisation prägten die Reitsportveranstaltung in Algershofen. Von den 1100 Nennungen wurden auf der Reitanlage der PSF Munderkingen immerhin 800 tatsächliche Starts verzeichnet. Auch das Wetter machte mit. Hatte die erste Prüfung am frühen Vormittag noch eine Viertelstunde nach hinten geschoben werden müssen, blieb es den restlichen Tag trocken.

Das M*-Springen am Sonntagnachmittag als letzte Prüfung des dreitägigen Dressur- und Springturniers rundete das „Munderkinger Pferdefest“ ab. Nach einem spannenden Stechen siegte Philipp Borst (RFV Jagstzell) auf „Cin Chili“ in der ersten Abteilung, Jochen Fimpel (RFV Kißlegg) auf „Sathaya“ in der zweiten Abteilung. Die talentierte Munderkingerin Fabiola Dom belegte einen Platz im Mittelfeld.

Bei der hochkarätigen Springprüfung Klasse S* mit Stechen am Samstagabend als sportlicher Höhepunkt durchritt mehrheitlich die süddeutsche Reiterelite den technisch anspruchsvollen Parcours. Monika Dirr (RSZ Illertissen) auf „Chicca D‘Oro“ konnte die Prüfung bei zwei Dutzend Konkurrenten im Stechen mit einem Nullfehlerritt in einer Topzeit von 47:03 Sekunden für sich entscheiden.

Der Öpfinger Reitstall-Besitzer Michael Füß landete immerhin auf Rang fünf. Etwas Pech hatte der Munderkinger Reiterchef Stefan Dudik. Er hatte die Platzierung knapp verfehlt. Füß sicherte sich beim M**-Springen souverän Platz vier und sechs, Rang fünf belegte Dudik.

Füß war auch bei der Punktespringprüfung Kl. M* mit Platz vier im vorderen Feld. Bei der Springprüfung Klasse M** am Freitag siegte Celine Zehnder (RFV Merklingen/Alb) auf „Carlo“, die zudem die Punktespringprüfung KL. M* mit ihrem zweiten Pferd „Bodywhite“ und Platz zwei wieder auf „Carlo“ gewonnen hatte, ebenso wie die Punktespringprüfung Kl. L auf „Penelope“ in der zweiten Abteilung sowie in der ersten Abteilung der Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L mit ihrem weiteren Pferd „For the Body“.

Aus der Region konnte sich noch Lara Kutz (RV Moosbeuren) über einen Sieg in der Springprüfung L freuen, Jannik Kästle (RFV Öpfingen) war mit Platz drei vorne dabei.

Bei der Springprüfung KL. A** fuhr Sophia Keller (RSG Öpfingen) einen zweiten Platz ein. Auf eigenem Boden gewann Silke Dasch im A**-Springen. Einziger Wermutstropfen: Dressurtalent Norbert Diehr-Selg konnte die Munderkinger Farben heuer nicht vertreten, weil seine beiden Pferde nicht einsatzfähig waren. Ebenso fehlte für den Verein Melanie Ehrenfeld, die bei der M-Dressur in Blaubeuren als erste Wertung zur Kreismeisterschaft bereits 50 Punkte eingefahren hatte.

PSF-Chef Dudik zeigte sich mit den Leistungen der PSF-Reiter mehr als zufrieden. „Dafür, dass alle im Dauerarbeitseinsatz sind, haben wir klasse Ergebnisse.“ Dudik zog eine rundum positive Bilanz. „Die Reiter und Zuschauer waren zufrieden. Wir haben reihum Lob erhalten. Was will man mehr“, meinte er mit strahlender Miene. Der kurze Starkregen am Sonntagmorgen habe dem Rasenplatz eher gedient als geschadet.

Guter Gastgeber

„Hier passt einfach alles. Der sportliche Aspekt, das kameradschaftliche Miteinander, die Geselligkeit und die hervorragende Organisation. Die Pferdesportfreunde sind klasse Gastgeber“, schwärmte Bürgermeister Michael Lohner, Beim Blick durch die Publikumskulisse befand der Bürgermeister: „Unser Reitturnier hat sich zu einem richtigen Publikumsmagnet entwickelt.“ Nicht von ungefähr hätten die Pferdesportfreunde Munderkingen vor vier Jahren den Zuschlag erhalten, eine Wertung zur Kreismeisterschaft auszurichten, merkte der Vereinsvorsitzende Dudik an. „Das macht uns natürlich stolz. Nicht jeder Reitverein bekommt dieses Vorrecht.“

Info Die Ergebnisse und die zweite Wertung zur Kreismeisterschaft des PSK Ulm/Alb-Donau folgen in der Dienstagsausgabe.