Für Gina Sophia Giordani von der RSG Öpfingen lief es auf dem Turnier in Dettingen bestens. In einer Springpferdeprüfung der Klasse L ließ sie die Konkurrenz klar hinter sich: Mit Honey Pie gewann sie die Prüfung und mit Kate folgte sie auf Platz zwei. Im Sattel von Honey Pie wurde sie in einer...