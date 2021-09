Ein Hauch von olympischem Flair wird durch die Reithalle des RV Moosbeuren am Wochenende wehen, denn unter anderem ist dort Werner Bergmann aus Bad Wörishofen am Start. Der hat die Trakehnerstute Dalera entdeckt und ausgebildet, der neue Stern am weltweiten Dressurhimmel. Denn Dalera hat bei den Ol...