Bereits im zweiten Jahr veranstaltet der Reitverein Moosbeuren sein Dressurturnier im September. Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit. 240 Anmeldungen liegen für die sieben Prüfungen bereits vor. Start ist am Freitag mit dem Dressur-Wettbewerb sowie den Prüfungen der Klassen A* und L*. A...