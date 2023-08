178 Starts in sieben Dressurprüfungen, vom Reiter-Wettbewerb bis zur Klasse S*, als internationale Prüfung Prix St. Georges ausgerichtet – der RV Moosbeuren ist bereit für sein Turnier . Am Samstag und Sonntag, 2./3. September geht es in der großen Reithalle des Vereins los.