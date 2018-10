Pferdesport Reit-Nachwuchs im Mittelpunkt

Heufelden / Renate Emmenlauer

Familiäre Atmosphäre, spürbare Freude der Kinder und stolze Eltern: Der Reitertag der RG Heufelden war rundum gelungen. Auch Wertungsrichter Philipp Gessler schwärmte: „Dieses kleine, feine Turnier in Heufelden ist ein richtiges Novum. Wo sonst stehen die jüngsten Reiter und Anfänger im Mittelpunkt?“

Der langjährige Richter, selbst leidenschaftlicher Reiter, ist überzeugt, „nur so kann man den Kindern den Spaß an diesem Hobby auch dauerhaft vermitteln. Auf großen Turnieren mit hochklassigen Startern sind einfache Reiterprüfungen oft nur Anhängsel fürs Image.“ Reitstallchef Gustl Renz aber, der auf seiner schmucken Reitanlage früher ebenfalls Turniere mit hochkarätigen Prüfungen ausgerichtet hatte, will Kinder in der Hauptrolle sehen. Als Vater von fünf Kindern und Leiter der Reitschule habe er gemerkt, dass die üblichen Turniere keine Plattform für Reiteinsteiger bieten.

Schleifen für alle

„Bei uns sind die Jungreiter mehrheitlich unter sich. Und wenn einer beim Reiterwettbewerb mal nicht so gut war, gibt es keine Schelte sondern Aufmunterung. Nur das spornt zum Weitermachen an.“ Fast 100 Kinder und Jugendliche lernen bei Reitlehrer Gustl Renz die ersten Schritte in Dressur und Springen.

In fünf Prüfungen war der Nachwuchs gefordert, der sehr motiviert zur Sache ging. Und die Eltern feuerten ihre Kinder strahlend an. Reihum herrschte das Flair eines großen Familienfestes, wohl aber mit sportlichem Charakter und olympischem Esprit.

Beim Reiterwettbewerb gab es für alle Teilnehmer Urkunden und Schleifen. So durfte sich jeder als Sieger fühlen. Während am Vormittag die Reiterwettbewerbe und die Prüfungen in der Dressur über die Bühne gingen, konnten nachmittags die jungen Springreiter ihr Können zeigen. Als richtiger Publikumsmagnet erwies sich die Ponyparade nach der Mittagszeit mit 15 Reiterinnen und Reitern der RG Heufelden. „Eine Gruppe so harmonisch und als Choreographie zusammenzuführen, verlangt richtig viel Fingerspitzengefühl und noch mehr Arbeit. Hier in Heufelden werden die besten Grundlagen für das spätere Turnierreiten gelegt“, lobte Richter Philipp Gessler. „Für uns ist wichtig, dass sich die jungen Reiter präsentieren und dabei Turniererfahrung sammeln können. Ohne großen Konkurrenzdruck“, unterstreicht Renz.