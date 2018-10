Tischtennis Punkten an verschiedenen Ecken und Enden

Ehingen / Patrick Huss

Herren Bezirksliga

TTC Ehingen – TSV Seißen (Sa. 18 Uhr). Klappt es im fünften Anlauf mit dem ersten Punktgewinn? Die Ehinger Herren wollen im Kellerduell zwischen Letzter gegen Vorletzter Zählbares holen. Seißen konnte bisher einen Sieg (9:7 gegen Ludwigsfeld) holen, kassierte aber auch zwei Niederlagen. Der TTC steht nach vier Spieltagen am Tabellenende, hofft jedoch auf einen ähnlichen Auftritt wie im bisher letzten Vergleich, als man den TSV in eigener Halle beim 7:9 am Rand einer Niederlage hatte.

Herren Bezirksklasse Gr. 2

SC Bach – TSV Beimerstetten (Sa. 18 Uhr). Auch in der Bezirksklasse steht eine Partie zweier Mannschaften auf dem Programm, die beide unten drin stecken. Achter gegen Neunter heißt es am Samstag in Bach. Die Gastgeber verloren drei Mal und holten ein Unentschieden. Beimerstetten verlor alle vier Partien. Das ist daher die große Chance auf den ersten Sieg für die Truppe um Kapitän Walter Knaupp.

Herren Kreisliga A Gr. 2

SC Bach II – SG Griesingen (Sa. 18 Uhr). Für Bach II läuft es ähnlich wie für die erste Mannschaft. Auf Rang acht stehend kämpft man gegen den Abstieg. Die Gäste, die auf Rang vier stehen und mit 2:2 Punkten ein ausgeglichenes Punktekonto aufweisen, sind favorisiert.

TSG Rottenacker – TSV Rißtissen (Sa. 18.30). Beide Teams kassierten zuletzt hohe Niederlagen und hoffen jetzt im direkten Duell wieder auf Punkte. Die Gastgeber sind etwas besser in die Saison gestartet – sie weisen bereits ein Sieg auf der Habenseite auf. Rißtissen wartet dagegen noch auf das erste Erfolgserlebnis.

SC Berg II – TSV Herrlingen IV (Sa. 19 Uhr). Gegen den noch verlustpunktfreien Tabellenführer ist Berg II Außenseiter.

Herren Kreisliga B Gr. 2

Sowohl die Partie TTC Ehingen II gegen SG Öpfingen III als auch das Match Berg III – SV Unterstadion sind je nach Aufstellung der Teams offen.

Herren Kreisliga C Gr. 2 und Kreisklasse Gr. 2

Die Kreisliga C startet erst jetzt am Wochenende in die Saison, da in dieser Staffel nur sechs Mannschaften teilnehmen. Im Duell der zweiten Mannschaften zwischen Rottenacker II und Rißtissen II dürfte neben der Aufstellung auch die Tagesform entscheidend sein. Munderkingen II möchte gegen Beimerstetten III gut dagegen halten.

Damen Verbandsklasse Süd

TSV Untergröningen II – SC Berg (Sa. 16 Uhr). In der Verbandsklasse steht das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Untergröningen II und dem Zweiten SC Berg auf dem Programm. Die Gastgeberinnen sind als einzige Mannschaft noch ungeschlagen und stellen eine starke Nummer eins (6:0-Bilanz). Die Berger Damen um Jasmin Stocker wollen als Verfolger attackieren. Bei einem Sieg der Gäste würden beide Mannschaften den Tabellenplatz tauschen.

Damen Bezirksliga

Schelklingen trifft auf Lonsee und will den Auftaktsieg (8:3 in Berghülen) bestätigen. Der SC Berg III dürfte gegen Tabellenführer SSV Ulm 1846 II um Schadensbegrenzung bemüht sein.