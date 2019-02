Tischtennis Playoff-Stimmung im Audi-Dome

München / swp

Heute Abend (ab 17.15 Uhr) gibt es im Münchner Audi-Dome, wo sonst die Bundesliga-Basketballer des FC Bayern Körbe werfen, erst einmal Live-Musik. Und dann kommt es ab 18 Uhr zum Gipfeltreffen zwischen dem Ersten und dem Zweiten der Tischtennis-Bundesliga. Meister Borussia Düsseldorf und Pokalsieger TTF Liebherr Ochsenhausen stehen sich gegenüber. Es ist das Duell der Giganten, nicht wenige rechnen damit, dass die Klubs im Mai in den Playoffs erneut aufeinandertreffen.

So ein Spiel mit Supercup-Charakter muss entsprechend umrahmt werden. Die Benefizveranstaltung kommt der Kinderhilfe Organtransplantation (KiO) zu Gute. Kein geringerer als Star-

Pianist Joja Wendt, selbst leidenschaftlicher Tischtennisspieler, und die 17-jährige Marie Wegener, DSDS-Siegerin 2018, werden auftreten. „Tischtennis ist der perfekte Sport für Pianisten. Schon weil das Verletzungsrisiko so gering ist. Unsere Sportart wird oft belächelt, aber für mich ist Tischtennis einfach ein großartiger Ausgleich“, sagt Wendt, der mit dem „Ping Pong Song“ eine Hommage an „seine“ Sportart komponiert hat.

Das Vorrunden-Match am 28. Oktober gewannen die TTF vor 1200 begeisterten Fans in Ehingen mit 3:1 – allerdings fehlte damals Timo Boll. Simon Gauzy war im Hinspiel der Matchwinner mit Siegen gegen die Schweden Karlsson und Källberg, Stefan Fegerl steuerte einen klaren Erfolg über den Inder Achanta bei. Deutschlands bekanntestes Tischtennis-Ass ist dieses Mal definitiv am Start. Er ziert die Plakate des Events und hat in einem gemeinsamen Video mit den Bayern-Stars Thomas Müller und Mats Hummels die Werbetrommel kräftig gerührt. Wird es schwieriger gegen eine Boll-Borussia? „Er ist sicherlich ein Extra-Faktor. Doch die Tagesform wird ausschlaggebend sein“, sagt Kristijan Pejinovic, der Präsident der Ochsenhausener.

Zuletzt haben die „Ox Boys“ locker in Grenzau gewonnen (3:0) und gegen starke Bremer ein 3:1 folgen lassen – und steht inzwischen als erster Playoff-Teilnehmer fest. Mit der Vertragsverlängerung von Hugo Calderano steht das Kernteam für die kommende Saison und die Stimmung in der Mannschaft wie im gesamten Verein ist prächtig. Man sieht es nicht unbedingt als „Spiel des Jahres“, wie die Borussia es bewirbt, denn das Liebherr Pokal-Finale war wichtiger und die Meisterschaft wird am Samstag noch nicht entschieden. Es ist aber eine prestigeträchtige Veranstaltung, bei der sich die TTF von der besten Seite zeigen möchten.