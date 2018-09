Tischtennis Ohne große Mühen auf der Alb

Patrick Huss

Herren Bezirksliga

TSV Seißen - SG Öpfingen 3:9: Die SG Öpfingen feierte einen ungefährdeten Auftaktsieg in Seißen. Mit dem Gewinn von zwei Doppeln sowie drei Einzeln lagen die Gäste komfortabel mit 5:1 in Führung und gaben diese bis zum neunten Punkt nicht mehr ab. Für die SGÖ punkteten Schik/Kamm, Köhler/Hirschle, Florian Schik (2), Thomas Köhler, Daniel Hirschle, Linus Kohler, Tobias Kamm, Bernhard Rieger.

Herren Bezirksklasse

SC Bach - SV Lonsee 8:8: Mit einem Achtungserfolg ist Aufsteiger SC Bach in die Saison gestartet. Dabei wäre sogar ein Sieg möglich gewesen. Zunächst ging nur ein Doppel durch Rueß/Knoll an die Gastgeber. Im Einzel drehte der SC dann auf, vorne holten Bernhard Häufele und Harald Enderle vier von vier möglichen Punkten. Außerdem punkteten Rueß und Knoll im Einzel. Beim Stand von 7:4 schien Bach auf der Siegerstraße, doch Lonsee konterte mit vier Einzelsiegen in Folge zum 7:8. Schließlich musste das Bacher Schlussdoppel Häufele/Quan das Remis retten.

SG Nellingen - VfL Munderkingen 9:1: Erwartungsgemäß war für Aufsteiger Munderkingen bei der heimstarken SG Nellingen nicht viel zu holen. Der Start in die Partie missglückte, alle drei Eingangsdoppel wurden klar verloren. Den Ehrenpunkt holte Rebeka Dani.

TSV Blaubeuren - SC Berg 7:9: Mit einem guten Endspurt sicherten sich die Berger Herren den Auftaktsieg in Blaubeuren. Der SC lag nämlich zwischenzeitlich mit 6:7 in Rückstand. Einen großen Anteil am Erfolg hatte das hintere Paarkreuz mit Julian Geyer und Jasmin Stocker, das alle Einzel sowie das gemeinsame Doppel gewann. Außerdem triumphierten Thomas Maier und Thomas Schmidt sowie das Schlussdoppel Maier/Maute.

Herren Kreisliga B Gr. 2

Öpfingen III feierte gegen das neu formierte Team der SpVgg Obermarchtal einen 9:4-Auftaktsieg. Andreas Mekle und Julian Denkinger waren mit je zwei Einzel sowie einem Doppel die Matchwinner. Berg III entschied das Derby gegen Ehingen II mit 9:6 für sich. Nach 6:6-Zwischenstand machten Berthold Neidig, Paul Maier und Helmuth Junger den Sack zu. Die SGG Ulm II entschied das Ulmer Derby gegen den VfB Ulm mit 9:6 für sich.

Damen Verbandsklasse Süd

TSV Betzingen II - SC Berg 8:5: Nach ausgeglichenem Beginn, wobei das Berger Doppel Stocker/Wollinsky punktete, holten die Gäste nach Rückständen immer wieder auf. Sarah Pflug und Carina Ziegler glichen nach 1:3 auf 3:3 aus. Dann waren es erneut Sarah Pflug und Jasmin Stocker, die beim Rückstand von 3:6 auf 5:6 verkürzten. Den besseren Endspurt hatte jedoch das favorisierte Team aus Betzingen.