Rückblick Öpfinger Tor-Festival im Schnee

Roland Flad

Wie in der laufenden Saison 2018/19 hat sich die SG Öpfingen auch schon vor 25 Jahren auf Meisterschaftskurs in der Fußball-Kreisliga A befunden. Mitte Februar 1994 entführten die Öpfinger im Nachbarschaftsduell beim SV Ringingen mit einem 5:0-Erfolg die Punkte.

Auch von einem schneebedeckten Spielfeld und dichtem Schneetreiben ließen sich die Gäste nicht von ihrer Marschroute abbringen. Michael D’Ettore und Robert Engel sorgten mit jeweils zwei Toren für einen klaren Vorsprung. Dazwischen gelang Stefan Engel das Tor zur Öpfinger 3:0-Führung.

„Somit kann die SG, die in der zweiten Halbzeit ihre größeren Kraftreserven umsetzte, beruhigt in das Spitzenspiel am nächsten Sonntag gegen Unlingen gehen“, hieß es am 21. Februar 1994 in der Ehinger SÜDWEST PRESSE.

In der Fußball-Kreisliga B feierte der KSC Ehingen einen Kantersieg gegen Türkgücü Ehingen. Die Kroaten besiegten die Türken mit 13:0.

Auf anderen Sportplätzen regierte allerdings Väterchen Frost. So war etwa in Trochtelfingen der Winter spielbestimmend, was zur Absage der Bezirkspokalpartie zwischen dem Gastgeber und dem SV Herbertshofen führte.

Bei diversen Fußball-Vorbereitungsspielen verlor die TSG Ehingen gegen den FV Olympia Laupheim mit 0:3. Die SG Dettingen gewann ihren test gegen den SV Wippingen mit 6:0, während der SV Niederhofen beim SC Schönebürg 2:2-unentschieden spielte.

Beim SV Ringingen gab es einen Wechsel an der Vereinsspitze. Der langjährige Fußballer Georg Bosch wurde zum neuen Vorsitzenden des SVR gewählt. Bosch löste Walter Höcker ab, der den Sportverein zuvor zwölf Jahre geführt hatte.

Gut in Form zeigten sich vor 25 Jahren die Sportkegler und der Ehinger Sportclub. Der SC Nasgenstadt feierte mit der ersten und zweiten Kegel-Mannschaft einen klaren Sieg. Beim Sportclub meisterten alle angetretenen Judoka die Gürtel-Prüfung.

Auch die Volleyballer der TSG Ehingen kämpften in der Bezirksliga Süd munter in der Spitzengruppe mit. Die TSG-Herren bezwangen mit 3:0 Baindt und mit 3:1 Weingarten. Als Tabellendritter lagen die Ehinger knapp hinter Wilhelmsdorf und Tabellenführer Buchau.