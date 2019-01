Tischtennis Öpfingen will es nochmal machen

Ehingen / ph

Herren Bezirksliga

TSV Obenhausen - TTC Ehingen (Sa., 15 Uhr) Nachdem die Ehinger Herren am ersten Spieltag die Punkte kampflos bekamen, muss der TTC nun zum Kellerduell nach Obenhausen reisen. Gegen das Schlusslicht konnten die Ehinger in der Vorrunde mit 9:6 gewinnen. Klar, dass man auch in der Rückrunde punkten möchte. Auswärts mit Plastikball dürfte dieses Unterfangen jedoch etwas schwieriger werden. Die Gastgeber spielten zuletzt 8:8 gegen Herrlingen.

TSV Langenau - SG Öpfingen (Sa., 18 Uhr) Nun startet auch der Tabellendritte aus Öpfingen in die Rückrunde. Die SGÖ ist beim Tabellenfünften Langenau gefordert. Das Hinrundenmatch gewann das Sextett um Thomas Köhler mit 9:5. Wie bei Ehingen gilt: Auswärts ist der Triumph tendenziell etwas schwieriger zu wiederholen. Langenau unterlag am ersten Spieltag knapp mit 7:9 gegen Tabellenführer Weißenhorn. Die Aufstellung der Gäste ist zur Vorrunde komplett unverändert: 1 Thomas Köhler, 2 Florian Schik, 3 Linus Kohler, 4 Daniel Hirschle, 5 Tobias Kamm, 6 Bernhard Rieger

Herren Bezirksklasse Gr. 2

TSV Laichingen - SC Bach (Do., 20 Uhr) Auch der SC Bach läutet die Rückserie ein. Der SC ist bereits am heutigen Donnerstag auf der Alb in Laichingen am Tisch. Das Kellerduell Vorletzter gegen Letzter hat für beide Mannschaften bereits eine enorm wichtige Bedeutung im Hinblick auf den Klassenerhalt. Eine Niederlage und der Abstand zum rettenden Ufer würde sich vergrößern. Das Hinspiel gewann Bach mit 9:6. Ralf Rameiser (Position 4) und Can Quan (jetzt 5) tauschten die Plätze. Spitzenspieler bleibt Bernhard Häufele.

VfL Munderkingen - SV Lonsee (Sa., 18 Uhr) Munderkingen geht mit Selbstvertrauen in die Rückrunde, nachdem die Vorrunde mit 9:9 ausgeglichen beendet wurde. Eine hohe Hürde stellt gleich zu Beginn der Tabellendritte aus Lonsee dar. Die Gäste haben nur zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und möchten sicherlich in der Rückrunde oben dran bleiben. Beim VfL ist Daniel Pallasdies weiterhin an Position eins. Rebeka Dani ist an zwei aufgerückt. Es folgen 3 Roland Gründig, 4 Michael Koch, 5 Robert Krutz und 6 Frank Lehnhart. Hinrunde: 8:8

Herren Kreisliga A Gr. 2

SG Griesingen - TSV Rißtissen (Sa., 18 Uhr) Im Derby muss Griesingen die Favoritenrolle zugesprochen werden. Zum einen holte die SGG bisher doppelt soviele Punkte als die Gäste aus Rißtissen. Und die Griesinger um Kapitän Roman Werner entschieden auch das Hinspiel mit 9:5 für sich. Rißtissen möchte an die gute Leistung vom Auftaktspiel anknüpfen.

TSG Rottenacker - SC Bach II (Sa., 18.30 Uhr) Rottenacker möchte es Rißtissen nachmachen und ebenfalls zwei Punkte gegen Schlusslicht Bach II einfahren. Bei der TSG schlagen im vorderen Paarkreuz weiterhin Christian Wölfle und Werner Walter auf. Im Mittelpaarkreuz rücken Georg Walter und Bernhardt Schnizer eine Position nach vorne. Karl-Heinz Moser und Florian Kurz spielen an fünf und sechs.

Herren Kreisliga B Gr. 2

Die SG Öpfingen III rechnet sich gegen den Tabellendritten Wiblingen nicht viel aus, zumal die Hinrundenpartie mit 4:9 verloren ging. Der TTC Ehingen II gewann das Hinspiel mit 9:5 gegen die SSG Ulm 99 II und möchte auch in der Rückrunde überraschen. Die Partie SV Unterstadion gegen SC Berg III ist offen. Der SVU gewann das Hinspiel knapp mit 9:7.

Herren Kreisklasse Gr. 2

Im Duell der Tabellennachbarn zwischen Munderkingen II (4.) und Blaubeuren III (5.) wollen beide Teams zum Rückrundenstart eine gute Figur abgeben.