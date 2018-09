Tischtennis Öpfingen und Griesingen sind Derbysieger

Patrick Huss

Herren Bezirksliga

SG Öpfingen – TTC Ehingen 9:1. Favorit Öpfingen entschied das Bezirksliga-Derby gegen Ehingen mit 9:1 klar für sich. Das Ergebnis hätte aus Sicht der Gäste ruhig etwas knapper ausfallen dürfen, denn es gab drei Entscheidungen im fünften Satz, die jeweils an die SGÖ gingen. Einzig Heiko Netzer war für die Ehinger im Einzel erfolgreich und holte den Ehrenpunkt.

Für Öpfingen, das mit 4:0 Punkten vor Langenau die Tabelle anführt, punkteten Köhler/Hirschle, Schik/Kamm, Kohler/Rieger, Thomas Köhler (2), Florian Schik, Linus Kohler, Daniel Hirschle und Bernhard Rieger.

Herren Bezirksklasse Gr. 2

SC Bach – SG Nellingen 4:9. Gegen Tabellenführer Nellingen schlug sich Aufsteiger Bach äußerst wacker. Das Ergebnis von 4:9 täuscht hier sehr über den knappen Spielverlauf hinweg. Insgesamt acht Mal musste der Entscheidungssatz her. Beim Stand von 4:6 hätten die Gastgeber ausgleichen können, doch an diesem Tag war auch das Glück auf Seiten der Nellinger. Häufele/Quan, Walter Knaupp, Sven Schütt und Bernhardt Häufele holten die SC-Punkte.

VfL Munderkingen – TSV Beimerstetten 9:4. Einen Premierensieg in der Bezirksklasse feierte Munderkingen. Gegen Mitaufsteiger Beimerstetten war im Vorfeld ein Punktgewinn erwartet worden. Dass es letztlich doch etwas deutlicher wurde, lag an der guten Tagesform der Munderkinger, die zunächst mit 3:4 in Rückstand lagen – sich davon aber nicht beirren ließen. Dann ließ der VfL nämlich keinen Gegenpunkt mehr zu. Dani/Lehnhart holten zunächst ein Doppel, im Einzel legten Daniel Pallasdies (2), Roland Gründig, Rebeka Dani (2), Michael Koch, Robert Krutz und Frank Lehnhart nach.

Herren Kreisliga A Gr. 2

TSV Rißtissen – SG Griesingen 5:9. Neben Öpfingen konnte auch Griesingen einen Derbysieg feiern. Bis zum Zwischenstand von 4:4 war Rißtissen absolut ebenbürtig gewesen, doch dann sorgten vier Einzel in Folge zum 4:8 für die Vorentscheidung. Zum Matchwinner für die SGG wurde das vordere Paarkreuz mit Roman Werner und Julian Kasper, das alle vier Einzelpunkte holte. Zudem punktete das Doppel Werner/Günther sowie Wolfgang Schmidt (2), Tim Günther (2). Bei Rißtissen konnte Alexander Rieber mit zwei Einzelpunkten überzeugen.

TSG Rottenacker – TSV Erbach II 9:5. Die TSG Rottenacker ist mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Zu verdanken hat man dies unter anderem den Doppeln, die alle drei an die Gastgeber gingen. Wölfle/Walter G., Walter W./Fues und Moser/Kurz sorgten für das 3:0. Die Gäste konterten prompt zum 3:3, doch fünf Einzel in Folge bedeuteten das 8:3. Schließlich machte Wilfried Fues mit seinem zweiten Einzelsieg den Sack zu. Zuvor hatten im Einzel Georg Walter, Christian Wölfle, Werner Walter und Florian Kurz gepunktet.

Herren Kreisliga B Gr. 2

Die drei regionalen Vertreter SV Unterstadion, SG Öpfingen III und SC Berg III gingen gegen Ulmer Mannschaften allesamt leer aus.

Damen Landesklasse Gr. 7

SSV Ulm 1846 – SC Berg II 7:7. In einer ausgeglichenen Partie gab es keinen Sieger. Die Damen des SC Berg II lagen zwar mit 7:5 in Führung, doch den besseren Endspurt hatten die Ulmer Damen. Für den SC II punkteten Pflug/Stocker, Kerstin Silz, Sarah Pflug (3), Bianca Stocker und Leonie Ströbele.

Damen Bezirksliga

SC Berg III – TSV Berghülen 3:8. Berg III verlor zum Auftakt. Haas/Gog, Corinna Haas und Barbara Gog konnten Schadensbegrenzung betreiben.