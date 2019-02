Tischtennis Öpfingen ist im Derby Favorit

Ehingen / Patrick Huss

Herren Bezirksliga

TTC Ehingen – SG Öpfingen (Sa. 18 Uhr). Die Ausgangslage vor dem Derby ist klar: Die Gäste um Thomas Köhler als Tabellendritter reisen als klarer Favorit zu Schlusslicht Ehingen. Die SGÖ gewann das Hinspiel mit 9:1. Beide Mannschaften kämpfen in der Rückrunde mit Personalsorgen und werden wohl nicht in Bestbesetzung antreten.

Herren Bezirksklasse Gr. 2

SV Lonsee – SC Bach (Fr. 20.30 Uhr). Bach will die gute Serie fortsetzen und auch beim Tabellenvierten etwas Zählbares mitnehmen. In der Vorrunde trotzte Bach dem SV ein Remis ab.

SC Berg – SF Dornstadt II (Sa. 19 Uhr). Mit einer starken Vorstellung gegen Lehr II ist Berg in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Jetzt heißt es gegen Schlusslicht Dornstadt II nachlegen, zumal das Sextett um Thomas Maier Heimvorteil hat. Außerdem hat man nach der zu deutlich ausgefallenen Hinspielniederlage (3:9) noch eine Rechnung zu begleichen. Die Gäste verloren alle drei Rückrundenpartien.

TSV Blaubeuren – VfL Munderkingen (So. 10 Uhr). Keine einfache Aufgabe hat Munderkingen, das zu Gast beim Dritten ist. Blaubeuren ist Tabellenführer des reinen Rückrundentableaus mit drei Siegen aus drei Spielen. Der VfL musste dagegen drei Niederlagen verdauen.

Herren Kreisliga A Gr. 2

TSV Herrlingen IV – SG Griesingen, SG Griesingen – SC Bach II, SG Griesingen – SG Öpfingen II. Los geht es bereits heute Abend mit der Partie in Herrlingen. Es ist gleichzeitig das Verfolgerduell zwischen dem Zweiten und Dritten. Die Gäste um Kapitän Roman Werner könnten mit einem Sieg Zweiter werden. Leichtes Spiel sollte die SGG dann morgen haben, wenn der Tabellenletzte Bach II in die Mehrzweckhalle kommt. Schließlich steht am Montag das Duell gegen Ortsnachbar Öpfingen II auf dem Programm. Die SGG möchte den 9:4-Vorrundensieg wiederholen.

SG Öpfingen II – TSV Rißtissen (Sa. 19 Uhr). Öpfingen II ist Favorit gegen das um zwei Plätze schlechter platzierten TSV. Allerdings werden die Gäste stärker eingeschätzt als in der Vorrunde.

Herren Kreisliga B Gr. 2

VfB Ulm – SC Berg III (Sa. 18 Uhr). Die Erfolgsaussichten von Berg III bei Tabellenführer VfB Ulm sind gering.

Herren Kreisliga C Gr. 2 und Kreisklasse Gr. 2

Rißtissen II will Zählbares bei Tabellennachbar Dornstadt IV mitnehmen. Rottenacker II hat gegen Unterstadion II zwei Punkte im Visier. Ebenso die Schelklinger Herren, die gegen Schlusslicht Erbach III an der Platte stehen.

Damen Verbandsklasse Süd

Das Programm der Berger Damen ist noch straffer als jenes der Griesinger Herren. Innerhalb von 25 Stunden gilt es drei Partien zu absolvieren. Da dürfte es im dritten Spiel am Sonntag gegen den Fünften Deuchelried auch darum gehen, ob die Kräfte noch ausreichen. Zunächst stehen jedoch am Samstag zwei Heimspiele an. Um 11 Uhr gibt Betzingen II seine Visitenkarte ab. Hierbei könnte bereits eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf fallen, denn die Gäste sind nach Minuspunkten hartnäckigster Verfolger. Das Hinspiel verlor das Quartett um Jasmin Stocker mit 5:8. Am Abend sind gegen den Tabellenletzten Wangen zwei sichere Punkte eingeplant.

Damen Landesklasse Gr. 7

SC Berg II – TSV Untergröningen III (Sa. 15.30). Gegen den Tabellendritten dürfte Berg II einen schweren Stand haben. Jedoch konnte das Team um Kerstin Silz in der Hinrunde überraschend mit 8:5 beide Punkte entführen.

Damen Bezirksliga

TSV Schelklingen – TSV Berghülen (Sa. 17 Uhr). Im Kellerduell werden wichtige Punkte für den Klassenerhalt verteilt. Die Schelklinger Damen wollen nach drei klaren Niederlagen endlich das erste Erfolgserlebnis feiern.