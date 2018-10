Tischtennis Ochsenhausen gewinnt das Duell der Giganten

Ehingen / Helen Weible

Der Stier im Wappen steht für Kraft und Energie. Ein Spieler der TTF Liebherr Ochsenhausen hat gestern in der Halle am Vanotti-Gymnasium genau dies verkörpert. Nach seinem entscheidenden Sieg über Düsseldorfs Kristian Karlsson zum 3:1-Erfolg im Bundesliga-Gipfeltreffen kniete Simon Gauzy auf den Court und ballte feierlich die Siegerfaust. Das begeisterte Publikum – beachtliche 1200 Zuschauer kamen gestern Nachmittag zum „Duell der Giganten“ – gutierte seinen Auftritt mit donnerndem Applaus.

Die TTF Ochsenhausen behalten mit dem sechsten Saisonsieg ihre weiße Weste in Ehingen und kletterten in der Tabelle auf Platz zwei. „Ich bin zufrieden mit meiner Mannschaft. Aber man darf den Sieg nicht überhöhen“, sagte Dmitrij Mazunov, Ochsenhausens Cheftrainer. Denn die Saison sei noch lang, „es kann noch viel passieren“, und spätestens in den Playoffs würde Düsseldorf auch mit Timo Boll antreten. Der Leitwolf der Borussia war nicht nach Ehingen mitgefahren – zum Leidwesen vieler Fans. Borussias Coach Danny Heister wollte den Weltcup-Silbermedaillenträger schonen. Lea Scheuing, das Talent des SC Berg, zeigte Verständnis für den durchgetakteten Terminplan des Weltstars. „Wenn er gleich wieder fort müsste, das wäre zu stressig.“ Lea Scheuing und ihre Berger Vereinskolleginnen durften als Ballmädchen mithelfen. Auch sonst war es ein tolles Erlebnis: „Es lohnt sich, Ruhe zu bewahren“, antwortet Lea Scheuing auf die Frage, was sie von den Profis lernen könne.

Der Franzose Simon Gauzy eröffnete den Klassiker und beendete ihn in beeindruckender Manier. „Simon war mental stark, gerade in kritischen Phasen“, lobte ihn sein Trainer. Im ersten Spiel gegen den Schweden Anton Källberg (Weltrangliste 144) verlor Gauzy den dritten Satz und entschied den Entscheidungssatz nervenstark. Gegen Karlsson gab es spektakuläre Ballwechsel. Nach einem 11:1-Satzgewinn stemmte er sich im Entscheidungssatz mit wahnsinnigen Paraden gegen den bärenstarken Schweden, der zuvor Hugo Calderano mit eiskalten Returns beim 1:3 die Grenzen aufgezeigt hatte. Der Brasilianer Calderano hatte als einziger nicht seinen besten Tag erwischt. Letztlich machte auch Stefan Fegerl seine Sache gegen seinen Ex-Klub gut. Gegen den Inder Kamal Achanta (WRL: 31) gelang dem Österreicher ein souveräner 3:0-Erfolg (11:6, 11:4, 11:7).