Laufen Nun den eigenen Weg vor sich

Werner Gallbronner

Einerseits ist es ein bisschen schade, dass diese Zeit vorbei ist, auch das gemeinsame Laufen“, sagt Omran. „Andererseits habe ich nun meinen Weg vor mir. Endlich haben wir die schwierige Zeit hinter uns.“ Omran ist Syrer, gehört zu den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland und im St. Konradihaus in Schelklingen unter gekommen sind. „Für uns ist das Koni-Haus etwas besonderes“, sagt Modar, der eine Ausbildung zum Feinwerkmechaniker macht. Deutsch können sie sehr gut, ein Erfolg des Konzepts, dass sie in den Gruppen mit Deutschen zusammen gewohnt haben. Zur Zeit sind Omars Gedanken und die seines Freundes Modar ständig bei ihren Familien. Sie stammen aus Idlib, das gerade belagert wird.

Omran, Modar und die meisten anderen der Flüchtlinge sind oder werden mittlerweile volljährig. Damit endet die Betreuung durch die Pä­dagogen des Konradihauses, sie müssen aus den Wohngruppen oder dem betreuten Jugendwohnen ausziehen. Omran, der in Blaubeuren aufs Gymnasium geht und auf das Abitur zusteuert, wird beispielsweise in eine WG mit zwei anderen Jungs ziehen. So ist der Einstein-Lauf für ihn ein bisschen wie eine Abschlussveranstaltung im Konradihaus, zumindest im sportlichen Bereich.

Als Abschluss der sportlichen Sommersaison sehen auch Freizeitpädagoge Matthias Schropp und Roland Zeller, der Direktor des Konradihauses, die große Ulmer Laufveranstaltung. Und sie freuen sich, dass die Schelklinger Gruppe dort gleich 34 Läufer umfasst. „Wir haben uns von Jahr zu Jahr gesteigert“, freut sich Schropp. Das Laufen gehört für die betreuten Jugendlichen – die großenteils aus dem gesamten süddeutschen Raum stammen – zum Sportangebot im Sommerhalbjahr, neben Fußball. Im Winterhalbjahr wird dann Volleyball gespielt. Elf aus der Gruppe gehen auf die Fünf-Kilometer-Distanz, 19 wollen zehn Kilometer schaffen. Vier Läufer nehmen den Halbmarathon in Angriff, darunter Christian, der im Hofladen des Konradihauses eine Ausbildung zum Bäckereifachverkäufer macht. Für ihn reichte der wöchentlich einmal stattfindende Lauftreff – immer donnerstags – natürlich nicht. „Ich bin zuhause öfters gelaufen, mit dem Hund“, sagt er. Durchkommen ist sein Ziel. Eine bestimmte Zeit hat er sich nicht vorgenommen. Erst seit ein paar Wochen ist Enrico im Konradihaus, doch beim Lauf war er gleich dabei: Er will die fünf Kilometer möglichst in einer halben Stunde laufen.