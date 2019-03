Basketball Nicht blamieren und dann überraschen

Ehingen / Helen Weible

Der Basketball-Gott muss ein Scherzkeks sein. Er beschert dem Team Ehingen Urspring im ProA-Wettbewerb ein ziemlich verrücktes Wochenende. Erst erwarten die Steeples heute zu Hause (Tippoff 19 Uhr) das Tabellenschlusslicht aus Baunach, am Sonntag Nachmittag dürfen sie beim absoluten Spitzenreiter antreten. Jetzt kann man so ein Kontrastprogramm unterschiedlich angehen.

Die meisten Trainer – und dazu gehört auch Domenik Reinboth – machen es aber in so einem Falle gleich. Beides Mal gilt allerhöchste Konzentration, den Letzten nur nicht unterschätzen und beim Ersten auf keinen Fall zu viel Respekt haben und sich aufs eigene Spiel besinnen. Am Ende dieses Wochenendes sollte wenigstens ein Sieg herausspringen. Gerade beim Heimspiel gegen das arg kriselnde Bamberger Farmteam verlangen die Fans vom „Team in Green“ einen Erfolg.

Gerne wieder Offensivfeuer

„Baunach hat nichts zu verlieren, aber wir werden unsere Aufgabe, die in dieser Liga nie eine leichte ist, ernst nehmen“, sagt Reinboth diplomatisch. Als bestes Offensivteam, das Ehingen nun einmal ist, gilt es natürlich zu punkten, was das Zeug hält. Der Chefcoach der Steeples hätte auch nichts dagegen, wenn den Seinen ein 102:80-Spektakel wie im Hinspiel gelingt. Wenigstens aber 81 Punkte wie vor einer Woche beim Auswärtsspiel in Heidelberg sollen es sein. Das Duell im Kampf um Tabellenplatz vier war aber leider in der Crunchtime 81:85 verloren gegangen. „Das hat die Spieler schon sehr gefrustet“, meint Reinboth, aber er wusste, dass sein Team genau aus diesem Ärger heraus an Ehrgeiz gewinnt. „Das hat sie wieder ehrgeizig gemacht“, bestätigt der 36-Jährige.

Was für dumme Szenen im Schlussviertel gegen die Academics, nachdem Ehingen fast die ganze Zeit geführt hatte. Zwei vertändelte Korbleger, ein vergebener freier Wurf, kleine Fehler in der Defensive – und schwupps gleitet den Gästen das Spiel aus der Hand. Daraus konnten die Leistungsträger Tanner Leissner, RayShawn Simmons, Seger Bonifant, Kevin Yebo und Tim Hasbargen nur lernen. Und die zweite Reihe selbstverständlich auch!

Baunach, das erst fünf Saisonsiege verbucht, kommt mehr als krisengebeutelt nach Ehingen. Trainer Felix Czerny – ja, jener mit Urspringer Vergangenheit – wurde vergangene Woche entlassen. Co-Trainer Mario Dugandzic übernahm und muss nun Scherben zusammenkehren. Das Team besteht aus talentierten Jungspunden (Henri Drell und Kristian Kullamäe), die zwar in eine rosige Zukunft blicken, aber denen heute einfach noch die Erfahrung fehlt. Die Topleute William McDowell-White und Leon Kratzer haben den Klub um den Jahreswechsel verlassen. Das Team gibt nie die Hoffnung auf, ein Playoff-Team zu ärgern. „Und wir wollen nicht die nächsten auf der Liste sein“, sagt Reinboth.

Dann heißt es Umschalten. Am Sonntagmorgen geht die Fahrt nach Sachsen, zu den überragenden Niners. Neben „unglaublicher Qualität, Athletik, Physis und gutem Trainer“ überzeugten die Chemnitzer den Ehinger Coach zuletzt vor allem mit ihrer geschlossenen Teamleistung beim 98:80-Sieg in Tübingen. Neun Spieler waren da, im Prinzip spielte eine Achter-Rotation so harmonisch, dass es eben fast nicht mehr besser geht. „Das war ganz stark. Sie stehen verdient da oben“, betont Reinboth. Chemnitz-Coach Rodrigo Pastore wird es dann so machen, wie auch die drei vor ihm: Mit dosierter Aggressivität und Physis dem Gegner das Tempo nehmen, ihm Ballverluste zufügen und dann punkten. Ehingen hat im Hinspiel (74:88) eine Idee davon bekommen, was es zu tun gibt. Jetzt müssen sie es gegen Ivan Elliot (zuletzt 27 Punkte), Lukas Wank (21) und Co. umsetzen.