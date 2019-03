Fußball Neuer Tabellenführer

Roland Flad

Wechselspiele an der Tabellenspitze der Fußball-Verbandsliga: Nach dem 17. Spieltag führt Dorfmerkingen das Feld an. Die Sportfreunde unterstrichen ihre Titel-Ambitionen mit einem verdienten 3:0-Sieg bei Aufsteiger FV Olympia Laupheim. SF-Coach Helmut Dietterle freute sich über eine geschlossene Teamleistung. Sein Gegenüber Hubertus Fundel musste vor Beginn an auf Stammkräfte wie Simon Dilger und Manuel Hegen verzichten.

Dorfmerkingen profitierte zudem vom 1:1-Remis zwischen Rutesheim und Hollenbach. In dem Top-Spiel bestätigte die SKV ihre Form; sie steht auf Rang zwei, Hollenbach ist jetzt Dritter.

Hinter dem Spitzen-Trio bietet sich mit Sindelfingen, Essingen, Ehingen-Süd, Heiningen und Laupheim ein unverändertes Bild. „Der Spieltag ist für uns ordentlich verlaufen“, sagte Süd-Trainer Michael Bochtler zu den Auftritten der Konkurrenten um die Nichtabstiegsplätze. So musste die TSG Tübingen gegen Ehingen-Süd mit 0:5 Federn lassen. Bochtler bleibt aber auf dem Teppich: „Davon sollten wir uns nicht blenden lassen.“ Für den Übungsleiter der Kirchbierlinger zählt vor allem, dass seine Mannen geschlossen auftraten und „den Schalter umlegen konnten“, wenngleich mit freundlicher Unterstützung der TSG. Bochtlers Team ging am Neckar ohne Verletzte vom Feld, auch das ist wichtig für die kommenden Aufgaben.

Die Tübinger stecken mit 20 Zählern auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Gerold Jericho, mehr als 20 Jahre stellvertretender TSG-Vorsitzender und bis 2018 Chef der großen TSG-Gala und jetzige Sponsorenbeauftragter, sagte: „Die ersten beiden Tore hätten nicht fallen dürfen. Tübingen war völlig verunsichert und hat schlecht verteidigt. “Im Gegensatz zur TSG habe Ehingen-Süd aus seinen Chancen auch Tore gemacht und sei dann überlegen gewesen.

Prof. Dr. Hartmut Gabler i. R., langjähriger Chef am Tübinger Institut für Sportwissenschaft, brachte es so auf den Punkt: „Zuerst hatte die TSG Pech, dann war es Unvermögen.“ Gabler leitet die TSG-Redaktion, die sich mit der Broschüre befasst, die 2020 zur 175-Jahr-Feier der TSG Tübingen herausgegeben wird.

Abgerutscht ist der FC Wangen. Nach der 0:3-Niederlage beim TSV Essingen müssen die Allgäuer mit dem vorletzten Tabellenplatz Vorlieb nehmen, punktgleich (15) mit Breuningsweiler, das im Aufsteigerduell den VfL Nagold 3:1 bezwang. Die Hand geben können sich auch der FC Albstadt und FV Löchgau, deren torloses Remis keinem der beiden was einbrachte. Beide haben 16 Punkte.