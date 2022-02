Das Team Urspring kann bereits am zweiten Spieltag der NBBL-Aufstiegsrunde die Vorentscheidung herbeiführen. Nach dem 98:87-Sieg zum Auftakt in Düsseldorf empfangen die Basketball-Talente des Trainer-Duos Johannes Hübner/Oliver Heptner am Sonntag (15 Uhr) die Giants zum Rückspiel in der Junge-Ha...