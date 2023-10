Nach einer Saison, deren Erfolg absolut nicht absehbar war, startet das Team Urspring am Sonntag in die Nachwuchsbundesliga NBBL. Zu Gast ist dann die Niners Chemnitz Academy (Sprungball: 15 Uhr), der es sicherlich nicht an Motivation mangeln wird. Schließlich tritt sie beim letztjährigen Halbfina...