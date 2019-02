Basketball München ist zu Gast

Urspring / hel

Bei den JBBL-Basketballern vom Team Urspring sind die bayerischen Wochen beendet. Für die Jungs um Trainer Oliver Heptner geht es am Sonntag, 12.30 Uhr, zum Hauptrunden-Derby mit den Crailsheim Merlins in der Hakro-Arena. Die Tabellensituation ist eng. Wenn Urspring (drei Siege) die Crailsheimer (zwei Siege) distanzieren will, dann muss ein Auswärtssieg her.

Die NBBL-Hauptrunde setzt sich für das Team Urspring mit einem schweren Heimspiel gegen den FC Bayern München fort. Am morgigen Sonntag um 15 Uhr in der Junge-Halle ist der Tabellenzweite zu Gast. Dass die Bayern ein Kaliber sind, sollten Krists Plendiskis’ Jungs aus dem Kopf kriegen und befreit aufspielen. Mit 71:93 wie im Hinspiel wollen sich Kevin Strangmeyer und Co. nicht mehr verkaufen.