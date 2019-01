Wintersport Moritz Fetscher greift wieder an

Allmendingen / Roland Flad

Sich auf die faule Haut legen ist nicht sein Ding. Moritz Fetscher hat im alpinen Ski-Renn-Zirkus im Dezember die ersten Rennen absolviert und zwischen Weihnachten und Heilig-Drei-König einige Trainingseinheiten eingelegt. „Mein großes Ziel ist die Qualifikation für die Junioren-WM“, sagt Fetscher. Die Weltmeisterschaften steigen Ende Februar in Val di Fasse (Italien).

In der Sport-Express-Arena in Ehingen, dessen Inhaber Bernhard Schneider den Allmendinger auch diese Saison sponsert und unterstützt, hat der Sport-Soldat an den Geräten gearbeitet. Anschließend feilte er am Stützpunkt im Oberjoch an seiner Form. Der 19-Jährige will jetzt wieder mit Schwung angreifen. Auf dem Renn-Plan stehen Riesen-Slalom und Slalom im Rahmen des Europa-Cups sowie bei FIS-Rennen.

Die Wettkampf-Saison begann für Fetscher bereits Anfang Dezember im schwedischen Funesdalen, wo er zwei Mal im Riesen-Slalom startete. Beim Auftakt-Rennen konnte er sich nicht qualifizieren, einen Tag später kam er als 41. ins Ziel. Eine Woche danach lief es geschmeidiger; in Plan de Corones (Italien) holte er mit Platz sechs und zehn bei den FIS-Rennen zwei Top-Ten-Platzierungen, wieder in seiner Parade-Disziplin Riesen-Slalom. Dagegen kam er im Slalom nicht über Rang 19 hinaus.

Moritz Fetscher, der für die Skizunft Ehingen fährt, blieb in Italien; in Andalo Paganella bestritt er zwei Europa-Cup-Rennen, bei denen er ausschied. Kurz vor Weihnachten lief es wieder viel besser, als Fetscher im Sarntal bei zwei Riesen-Slaloms als Siebter beziehungsweise Zehnter ins Ziel kam.

Im Februar geht es für Fetscher im Trentino weiter, wenn der Renn-Zirkus Ende Februar in den Dolomiten in Pozza di Fassa Station macht. Seine bislang beste Vorstellung lieferte Moritz Fetscher im vergangenen April ab, als er bei der Deutschen Meisterschaft im Riesen-Slalom den sechsten Platz holte; Sieger wurde bei der DM 2018 kein Geringerer als Fritz Dopfer.