Engagement Mit Sport nie was am Hut gehabt

Mit Sport nie was am Hut gehabt

Renate Emmenlauer

Eigentlich hat „Babsi“, wie Barbara Persdorf von allen gerufen wird, mit Sport nie was am Hut gehabt.“ Ich bin eine Bewegungs-Legasthenikerin“, verrät die 55-Jährige schmunzelnd. Dennoch ist die Ehingerin seit elf Jahren im Basketball engagiert, nicht sportlich, sondern als „Mädchen für alles“.

Weil ihr Sohn Adrian (19) mit kaum zehn Jahren Basketball bei der TSG Ehingen als Sportart für sich entdeckt hat, war sie als Mama natürlich still und leise mit in die Helferschiene rein geschliddert. Auch durch die Freundschaft mit Rolf Koch, der die Kids damals trainiert hatte. Schnell fand sich Barbara Persdorf im engen Organisationsteam der Basketballjugend wieder. Nach der Devise „erst eins, dann zwei“ weitete sich das Engagement der stets hilfsbereiten Mama beim Aufstieg der Ehinger Basketballer unter Trainer Ralph Junge in die zweite Bundesliga Pro B, dann in die Pro A aus.

Die Bewirtung der Heimspiele, das Kassieren und vieles drum herum musste organisiert werden. Hinzu kam, dass viele der jungen Basketballer in Wohnungen einquartiert wurden, die oft noch aufgehübscht werden mussten, und „Babsi“ immer danach schaute, „dass sich meine Jungs auch wohlfühlen“. Auch die Grundreinigung vollzog sie meist selbst. „Immer wenn es um fizzlige Aufgaben oder um etwas zu organisieren ging, hieß es, „Babsi könntest das Du übernehmen“, erinnert sie sich. Nach der Bewirtung der VIP-Silber-Gäste wurde irgendwann das VIP-Gold-Sponsoring dazugenommen. Barbara Persdorf schaffte es mit ihrer fröhlichen und gewinnenden Art, einen treuen Helferkreis um sich zu scharen. „Das sind alles sehr pflichtbewusste Schaffer. Die haben mich nie im Stich gelassen. Ihnen gilt ein großes Dankeschön“, lobt sie.

Oftmals erledigt die Basketball-Mama auch Behördengänge für die Spieler. Überdies ist Barbara Persdorf, im bürgerlichen Beruf Nachrichtenmechanikerin und als elektrische Prüffeldtesterin tätig, Schatzmeisterin der Abteilung Basketball der TSG Ehingen und für das Team Ehingen Urspring. Jetzt will die Mitfünfzigerin in ihren vielfältigen Aufgaben um die Basketball-Familie etwas kürzer treten. Weil sie gesundheitlich etwas angeschlagen ist, wird sich Barbara Persdorf ab dieser Saison aus der Bewirtung im VIP-Gold herausnehmen.

Wobei für „Babsi“ noch genug zu tun bleibt. Schließlich müssen die mehr als 50 Helfer rund um die Heimspiele koordiniert werden. Daneben gibt es noch vieles mehr zu tun. „Wenn’s klemmt, wegsehen, das gehört nicht zu meiner Mentalität. Da packe ich weiterhin mit an“, versichert sie. Auch beim alljährlichen Kids-Camp an Ostern und im Herbst ist die Ehingerin für die Organisation und Bewirtung zuständig. Nicht zu vergessen die Betreuung „ihrer“ Jungs und deren Wohnungen. „Es waren tolle Jahre mit schönen Freundschaften. Diese Zeit möchte ich nicht missen“, schwärmt Babsi. Sich aktiv engagieren bedeutet für sie, einen aktiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.

Der große Basketball-Traum

Und bei den Basketballern? „Ich helfe mit, dass der große Basketball-Traum in Ehingen weiterleben kann.“ Aber vielleicht hat Barbara Persdorf nach elf hektischen Jahren an vorderster Front im Helferteam nun doch mal die Muße, sich ein Heimspiel ihres Teams ganz gemütlich von der Tribüne aus anzusehen, ohne schon wieder auf dem Sprung sein zu müssen.