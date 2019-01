Basketball Mit Power gegen die Bayern

Urspring / Helen Weible

Eine Spezialität des diesjährigen U-16-Jahrgangs vom Team Urspring ist das Revanche nehmen. In der Hauptrunde der Nachwuchs-Bundesliga JBBL ist es den Jungs gelungen, die Niederlagen gegen Crailsheim und zuletzt Ulm mit 90:72 auszumerzen. Seit drei Begegnungen sind die Klosterschüler ungeschlagen und haben in diesem Jahr auch bei einem Turnier nur Siege gefeiert. „Die Mannschaft ist gut drauf und hat genug Selbstvertrauen, egal, gegen welchen Gegner es geht“, sagt Trainer Oliver Heptner.

Am Sonntag (12.30 Uhr) geht es gegen einen happigen Konkurrenten. Der FC Bayern München ist in Urspring zu Gast. Im Hinspiel war man mit 61:110 katastrophal untergegangen. Heptner erinnert an den Ärger über diese Niederlage – das dürfe so nicht mehr passieren. Defensiv habe sich seine Mannschaft auch deutlich gesteigert und offensiv „werden sie uns nicht noch einmal so stoppen können“, sagt der

JBBL-Coach, der bis auf zwei angeschlagene Akteure (Malte Nies und Daniel Helterhoff) auf alle Jungs zurückgreifen kann.

In die Karten spielt den Urspringern auch die Tatsache, dass München einen Doppelspieltag (gegen Ulm) absolviert. Dadurch reisen sie nicht ausgeruht an. Und noch ein Faktor spielt eine Rolle: In heimischer Halle haben die Jungs erst ein Spiel verloren.

Bereits am Samstag (17 Uhr/JVG-Halle) sind die älteren Spieler im Oberliga-Duell gegen die BSG Vaihingen-Sachsenheim gefordert.