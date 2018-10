Basketball 2. Bundesliga ProA Team Ehingen Urspring nach englischer Woche gegen Nürnberg

Ehingen / Helen Weible

Seit dem letzten Aufeinandertreffen in der ProA zwischen Ehingen und Nürnberg ist viel passiert. Als die Basketballer vom Team Ehingen Urspring im Rückspiel einen 73:61-Sieg feierten, steckte noch Devon Moore in „Green“ und gab elf Korbvorlagen. Bei den Falcons war Dan Oppland effektivster Mann (16 Punkte), wenn auch mit fünf Fouls auf dem Buckel. Saisonretter Devon Moore ist längst wieder in seiner Heimat bei Kind und Kegel – und Oppland steht bekanntermaßen in den Diensten der Academics Heidelberg.

Im Grunde ist dann doch gar nicht so viel passiert, vor dem ProA-Klassiker am Mittwoch (17 Uhr/JVG-Halle): Die besten Ehinger waren beim 73:61 Kevin Yebo und Seger Bonifant, genau diejenigen, die in der bisherigen, neuen Saison die Mannschaft tragen. Ralph Junge, der ehemalige Steeples-Trainer und Chefcoach der Nürnberger, anerkennt diese Stärke: „Ehingen hat es geschafft, die Leistungsträger Yebo und Bonifant zu halten.“ Der US-Dreierspezialist versenkte übrigens den entscheidenden Distanzwurf beim 75:74-Testsieg im September.

Junge attestiert seinem Nachfolger Domenik Reinboth als auch Manager Nico Drmota in Sachen Kaderplanung gute Arbeit; Basis für eine solide Spielzeit. Das Ehinger Ensemble ist nicht der übliche Außenseiter. Es ist stärker und gefährlicher. Zwei Heimspiele hat es bereits gewonnen, eins daheim nur knapp verloren (gegen Rostock 77:80) und in drei Auswärtsspielen eine gute Figur gemacht. Erst vor vier Tagen gestaltete das Team Ehingen Urspring das Duell auf Schalke sehr eng und zog dann mit 68:71 den Kürzeren.

Doch auch Nürnberg, bislang in drei Spielen ungeschlagen, scheint stärker. „Der deutsche Stamm ist geblieben. Der Kader ist sehr erfahren und Nürnberg ist ein klarer Playoff-Kandidat für mich“, sagt Reinboth. Den absoluten Glücksgriff hat Junge mit Jackson Kent gemacht, bis dato Topscorer der Liga. „Ein Allrounder ohne Schwächen“, meint Reinboth. Während der sehr physisch spielende Ishmail Wainright mit Dan Monteroso verglichen werden kann (beide spielten einst Football), wird ein Neuzugang der Falken besonders neidvoll von Reinboth betrachtet: Bei Marcel Pongo, dem Ungar, der bereits für die Orange Academy spielte, „hätte ich auch angefragt, hätten wir früher mit der ProA planen können“, sagt Reinboth. Hätte, hätte, Fahrradkette.

Beide Teams sind gut besetzt, beide durchschlagskräftig. Nürnberg spielt kontrolliert und strukturiert. Es wird darauf ankommen, „wer am wenigsten Fehler macht“, weiß der Ehinger Coach, der von seiner Mannschaft wieder mehr Disziplin im Umsetzen des Gameplans sehen will. „Die Konstanz muss wieder her!“

Die Nürnberger, die wegen des Umbaus ihrer Halle noch kein Heimspiel absolvieren konnten, hatten stets viel Zeit, um ein Spiel Revue passieren zu lassen und sich aufs nächste vorzubereiten. Das spiele den Falcons in die Karten. Aus Steeples-Sicht hofft man, dass die intensive Englische Woche nicht zu sehr an den Reserven gezehrt hat. Wenn die Aufgabe erledigt ist, dann gibt es eine längere Pause. Das nächste Spiel findet erst am Freitag, 9. November, in Hamburg statt.