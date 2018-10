Kunstturnen Mentalen Spagat gemeistert

Munderkingen / swp

In Kurzform könnte man den Wettkampfverlauf am zweiten Staffeltag für den VfL Munderkingen in Pfullingen folgendermaßen beschreiben. Der Wettkampf wurde mit Normalform am Stufenbarren begonnen, mit Pleiten, Pech und Pannen am Schwebebalken fortgesetzt, danach mit einer deutlichen Leistungssteigerung am Boden weitergeturnt und schließlich mit einer guten Leistung am Sprung abgeschlossen. Die Tabellenplatzierung in der Endabrechnung reichte am Ende für das Ziel direkter Bezirksliga-Aufstieg.

Mit einem sehr knappen Vorsprung (0,25 Punkte) auf den fünften Platz hatten die Munderkinger Turnerinnen den ersten Staffeltag auf Platz vier abgeschlossen. Mit dieser spannenden Ausgangslage startete der VfL zwar etwas nervös, aber trotzdem solide am ersten Gerät, dem Stufenbarren.

Krimi am Schwebebalken

Nachdem man am ersten Staffeltag noch als Sieger aller acht Mannschaften vom Schwebebalken ging, mussten vier der VfL-Turnerinnen an diesem Gerät dieses Mal ungewollt absteigen. Die Motivation der Turnerinnen war nach dem Balken nahe dem Nullpunkt, doch dann zeigten die Turnerinnen trotzdem Charakter und vollendeten das Boden-Turnen mit deutlich verbesserter Leistung (vergleiche: 33,40 Punkte Wettkampf 1 zu 37,65 im Wettkampf 2).

In Pfullingen feierte die jüngste Turnerin des VfL, Liana Lehmann, ihren Einstand bei den aktiven Turnerinnen. Sie machte ihre Sache sehr gut, auch wenn die Wertung nicht zu den drei besten Wertungen am Boden gehörte, welche ins Ergebnis einflossen. Erneut bestätigte Hannah Figel mit der zweitbesten Wertung (13,35) des Tages am Boden ihre gute Performance an diesem Gerät. Bevor das große Zittern und Warten losging, beschloss man den Wettkampf am Sprung. Hier war man erneut gut unterwegs (3 Mal 12er Wertungen).

Warten auf das Resultat

Aufgrund einer Panne beim STB-Liga-Server, mussten die Turnerinnen lange Zeit auf das Ergebnis warten. Optimistisch gestimmt war man allerdings aufgrund des Balkenergebnisses nicht mehr. Im Tagesergebnis wurde mit fünf Hundertstel Rückstand auf den vierten Platz (Schömberg) der fünfte Platz erreicht. In der Endabrechnung bedeutete dies, dass die Munderkinger Turnerinnen zwar die gleiche Anzahl an Tabellenpunkte wie Derendingen/Kirchentellinsfurt aufwiesen, aber eine höhere Gesamtpunktzahl erturnt hatten. Der nicht mehr erwartete vierte Platz in der Abschlusstabelle bedeutet für die Munderkinger Turnerinnen letztlich ein Happy End. Der Einsatz im Training hat sich ausgezahlt. Somit konnte man als Nachrücker von der Kreisliga B in die Kreisliga A, den direkten Aufstieg in die STB Bezirksliga feiern.