Basketball Maximale Ausbeute

Roland Flad

Der Doppelspieltag in der 2. Basketball-Bundesliga mit den Spielen am Freitag und Sonntag hatte es in sich. Vier Mannschaften der Pro A konnten doppelt punkten: Nürnberg, Tübingen, Heidelberg und Trier. Ehingen Urspring war immerhin gegen Baunach erfolgreich, in Chemnitz jedoch ohne Chance.

Der Tabellenführer aus Sachsen zeigte sich am Sonntag gegen Ehingen gut erholt von der überraschenden 95:97-Niederlage gegen Nürnberg. Schnell steuerte Chemnitz gegen die Steeples auf Siegkurs.

Hellwach unter den Körben

Vor allem unterm Korb waren die Niners hellwach; 38:21 Rebounds sprechen für sich. Die Niederlage ist kein Beinbruch für das Team von Trainer Domenik Reinboth. Die Steeples bleiben Fünfter und damit auf Playoff-Kurs. „Das war eines unserer schwächsten Spiele in dieser Saison“, hakte Reinboth die 73:84-Niederlage ab.

Dagegen kommt Ex-Steeple-Coach Ralph Junge mit den Nürnberger Falcons immer besser klar in der Pro A. Die Franken sorgten am Freitag für den Knaller, als sie Gastgeber Chemnitz die sechste Saison-Schlappe verpassten. Getragen von der Euphorie ließ Nürnberg dann am Sonntag gegen die Karlsruhe Lions rein gar nichts anbrennen und schob sich mit dem 96:64-Heimsieg auf Rang sechs vor. Das Momentum liegt derzeit eindeutig bei Nürnberg.

Auf Playoff-Kurs bleibt auch Tübingen, das in den vergangenen sieben Begegnungen das Parkett sechs Mal als Gewinner verließ. Die Tigers holten aus dem Doppelspieltag die maximale Punktausbeute. Das Team von Trainer Georg Kämpf siegte erst in Hanau und feierte dann vor 2300 Fans in der Paul-Horn-Arena einen 97:84-Erfolg gegen Paderborn.

Ein gutes Stück den Neckar abwärts erledigte auch der Tabellenzweite Heidelberg sein Doppel-Pensum mit Bravour. Einem 83:71-Erfolg in Quakenbrück folgte in Baunach mit 83:60 der nächste Auswärtssieg. Es war ein Kracher, aber vor allem für die Young Pikes aus Baunach, die vier Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde als erster Absteiger der Pro A feststehen. Unter Strom stand auch Trier, das zwei Erfolgserlebnisse feierte. Mit 84:77 schickten die Römerstrom Gladatiors erst die Kirchheim Knights nach Hause, ehe die Gladiatoren bei Phönix Hagen mit einem knappen 92:90 die Punkte entführten.

Vorzeitig in die Playoffs eingezogen ist Hamburg. Die Towers, die am Freitag bei Schalke noch mit 90:99 den Kürzeren gezogen hatten, gewannen am 26. Spieltag gegen Quakenbrück mit 98:76.

Zum punktgleichen Trio mit je 34 Zählern gehört neben Heidelberg und Hamburg auch Rostock. Die Seawolves kassierten mit 76:92 in Karslruhe ihre höchste Niederlage 2018/19. Zwei Tage später bejubelte Rostock mit dem 86:55-Sieg gegen Hanau das bislang höchste Ergebnis. Mal so, mal so – ein recht durchwachsener Doppelspieltag.