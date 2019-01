Basketball Lucas zeigt’s Howie’s Jungs

Ulm / hel

Fast die Hälfte seiner Punkte (22) markierte Lucas Loth von der Freiwurflinie. Aber auch im Feld war der 17-jährige Flügelspieler ein wichtiger Arbeiter beim 75:64-Auswärtssieg der TuS Urspringschule im Oberliga-Duell bei Howie’s TSG Söflingen II.

Erst im Schlussviertel machte seine Mannschaft jedoch alles klar: Hier gelangen Loth und Co. 24:13 Punkte. Am Sonntagabend war nur ein beschauliches Grüppchen in den Stadtteil im Ulmer Westen gefahren. Die Doppellizenzspieler Franklyn Aunitz und Kevin Strangmeyer (beide je 13 Punkte), Mathias Groh (5), Dejan Puhali (15), Evan Ehiosan (4) und Aleksej Andjelic (3) bildeten mit besagtem Loth die Siebener-Rotation in Krists Plendiskis’ Team.

Auf einen guten Start (22:12) konnten die Jungs aufbauen und entschieden auch das zweite Viertel knapp für sich (17:14). In der zweiten Halbzeit konnten die Söflinger aber zum 51:51 ausgleichen. Wenigstens kurz war es nochmal spannend. Der neunte Sieg in der Oberliga Württemberg tat gut, denn in der Tabelle arbeitete sich die Urspringschule auf Platz vier vor. Besser sind jetzt nur noch die ScanPlus Baskets Elchingen II und mit etwas Abstand die Zuffenhausen 89er und Spitzenreiter Titans Stuttgart.

U16 foult zu viel

Aufgrund eines schwachen letzten Viertels und vielen Fouls verlor das JBBL-Team am Sonntag bei TS Jahn München mit 86:92. Ein statistisch sonst ausgeglichenes Spiel gaben die Jungs noch spät aus der Hand. Am Ende wurde die Partie von der Freiwurflinie aus entschieden. Der Münchner Max Pürschel, mit 35 Punkten Topscorer der Partie, traf allein 19 Punkte über Freiwürfe.

Effektivster Urspringer war Daniel Helterhoff, der im Prinzip durchspielte, mit 26 Punkten und 15 Rebounds ein Double-Double holte und ein fast perfektes Spiel ablieferte. Die U16 trifft in den „bayerischen Wochen“ am Sonntag auf IBA München.