Tischtennis Lokalmatadoren überzeugen in Berg

Berg / Patrick Huss

Beim 45. Neujahrsturnier des SC Berg, das am vergangenen Wochenende in der Ehinger Längenfeldhalle ausgetragen wurde, konnten die Mannschaften aus der Region mit insgesamt elf Podestplätzen überzeugen, profitierten dabei aber auch von der Abwesenheit vieler starker Mannschaften, die sonst immer beim Neujahrsturnier gemeldet hatten.

Die Terminüberschneidung am Samstag mit dem Pokal Final Four in Neu-Ulm wirkte sich in diesem Jahr drastisch auf die Meldezahlen bei den Damen und Herren aus. So registrierte die Turnierleitung heuer nur 92 Meldungen. Im Vorjahr waren insgesamt 146 Mannschaften am Start, obwohl es auch dort die „Konkurrenzveranstaltung“ im Bayerischen gab. „Das war selbst für uns überraschend. So wenig Mannschaften sind wir eigentlich nicht gewohnt“, sagte Gerhard Scheuing.

Die Vertreter aus der Region nutzten die Gunst der Stunde und räumten reihenweise ab. Zwar wiederholte bei den Herren A ein Duo vom Oberligisten VfL Kirchheim den Turniersieg. Jedoch landete das Bezirksliga-Duo mit Daniel Hirschle und Thomas Köhler (SG Öpfingen) auf Rang drei. Überraschend war sicherlich der erste Platz von Thomas Maier/Michael Maute (SC Berg) bei den Herren B, die als Gruppenerster das Endrundenticket gelöst hatten. Im Halbfinale schalteten die Berger das topgesetzte Duo aus Altshausen/Rissegg mit 3:2 aus. Im Finale gegen TGV Rosswälden war es dann mit 3:0 eine klare Sache. Die Turnierleitung reagierte auf die wenigen Meldungen und ermöglichte auch den Gruppendritten das Weiterkommen. So waren mindestens drei Partien garantiert, auch für fern angereiste Teams. Im Vorfeld zum erweiterten Favoritenkreis gehörend konnten Jürgen Abele und Heiko Netzer vom Bezirksligisten TTC Ehingen den Turniersieg bei den Herren C holen. Nach 3:0 im Viertelfinale und 3:1 im Halbfinale ging es im Finale gegen Senden-Höll über die volle Distanz von fünf Partien, das die Ehinger knapp mit 3:2 für sich entscheiden konnten. Das Siegerpodest komplettierten Can Quan/Andreas Ritter vom SC Bach, die das Spiel um Platz drei gewinnen konnten.

Beide Damen-Konkurrenzen waren fest in Berger Hand. Bei den Damen A setzte sich das Verbandsklassen-Duo Jasmin Stocker/Nadine Wollinsky durch. Sie holten in der Vierergruppe drei Siege (3:2, 3:1 und 3:2). Auf Platz zwei landete Mannschaftskollegin Carina Ziegler, die mit der Herrlingerin Maike Lenz spielte. Kein Vorbeikommen an Kerstin Silz/Barbara Gog (SC Berg) gab es bei den Damen B. Auch sie entschieden die Vierergruppe mit drei Tageserfolgen für sich.

Die Meldezahlen bei der Jugend gingen nicht ganz so drastisch wie bei den Aktiven zurück. Ein Minus von 17 Mannschaften führte Helmuth Junger von der Turnierleitung hauptsächlich auf die Tatsache zurück, das einige Kinder als Sternsinger unterwegs waren. Denn eine Konkurrenzveranstaltung gab es am Sonntag nicht. Bei den Jungen I und II dominierte, wie nicht anders zu erwarten, der Nachwuchs vom SC Staig das Geschehen. Podestplätze holen konnten Richard Hammerschmidt (SC Berg) mit seinem Partner vom SC Staig, Samuel Gehbart/Benjamin Reusch von der TSG Rottenacker und Michael Müller/Aaron Lehr (SG Griesingen). Bei den Mädchen triumphierten Jana Hoffmann/Lea Scheuing (SC Berg) und machten damit den vierten Sieg für den Gastgeber perfekt.

„Für das nächste Jahr sieht es terminlich etwas besser aus. Drei König ist am Montag. Wir könnten damit das Turnier am Sonntag und Montag spielen. Wir werden das bei unserer nächsten Ausschusssitzung besprechen“, blickte Helmuth Junger optimistisch auf das kommende Jahr voraus. Denn die Tischtennis-Bundesliga liebäugelte bereits damit, auch 2020 das Pokalfinale in Neu-Ulm austragen zu wollen. Die Preise für die meisten Meldungen gingen nach Neckartenzlingen (Aktive) und Staig (Jugend). Rund 25 Helfer vom SC Berg waren an beiden Tagen im Einsatz.