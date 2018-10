Basketball Lions krallen sich Topscorer Davonte Lacy

Karlsruhe / hel

Dieses Video auf Facebook macht die Runde bei Basketball-Fans: Davonte Lacy sitzt in einem T-Shirt der Lions (“Wir bluten blau“) auf einem braunen Ledersessel inmitten eines Parks und spricht in die Kamera. Der Top­scorer der vergangenen ProA-Saison und wichtigster Spieler des Team Ehingen Urspring hat bei den PS Karlsruhe Lions eine neue Heimat gefunden. Und das kurz nachdem die beiden Teams in der ProA aufeinander getroffen waren. Die Löwen hatten mit 91:85 gegen die Steeples ihren ersten Saisonsieg gefeiert.

Zwischenzeitlich hatte es den US-Amerikaner nach Vietnam verschlagen, wo gerade an der Etablierung einer Südostasien-Liga gearbeitet wird. Doch die Lions, die ihren Kader noch optimieren wollen, fragten bei Lacy an. Es kam, wie es kommen musste. Den 25-Jährigen zog es wieder zurück nach Germany. Als flexibler Aufbau- und Flügelspieler kann er dem Löwenrudel sicher helfen – und zu einem Führungsspieler werden. Ein echter Leader fehlt dem Tabellenvorletzten nämlich bislang.