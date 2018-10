Badminton Licht und Schatten bei der zweiten Mannschaft

Laupheim / rm

Mehr oder weniger auf Kurs befinden sich die Badmintonmannschaften der SG Ehingen-Laup­heim. Am zweiten Spieltag fanden in der Rottumhalle Heimspiele statt. Die SG Ehingen-Laupheim I durften mit drei Tabellenpunkten zufrieden sein. Die „Zweite“ musste sich mit einem Sieg und einer Niederlage zufrieden geben. Und die „Dritte“ läuft weiterhin einem Sieg hinterher.

Für die erste Riege um Jennifer Pohl, Alexandra Wörz, Tim Rieger, Johannes Neudert, Axel Mock, Sebastian Schmidt und die Neuzugänge Severin und Korbinian Wieja standen mit dem TSV Altshausen II und dem TSV Laiz zwei harte Prüfsteine auf dem Programm.

Dass es gegen Altshausen nicht einfach werden würde, zeigten die Herrendoppel zum Auftakt, die beide über drei enge Sätze gingen. Rieger/Neudert sicherten sich das erste Herrendoppel, Mock/Schmidt wiederum musste das zweite abgeben. Mit einem Sieg im Damendoppel bekam die SG wieder Oberwasser. Durch deutliche Erfolge im Dameneinzel, im ersten und dritten Herreneinzel, als auch im Mixed bauten die Gastgeber ihren Vorsprung uneinholbar aus. Einzig das zweite Herreneinzel ging nach Verlängerung im dritten Satz noch an die Gäste zum 6:2.

Laiz ist seit jeher eine Herausforderung für die SG Ehingen-Laupheim I. Entsprechend nervös gingen die SGler in diese Partie. Von insgesamt fünf Drei-Satz-Spielen mussten die Gastgeber mit dem ersten Herrendoppel sowie dem ersten und dritten Herreneinzel drei Spiele davon hauchdünn an die Gegner abtreten. Hart erkämpfte Siege im Damendoppel und im zweite Herreneinzel brachten die Mannschaft wieder auf Tuchfühlung. Ein klarer Sieg im zweiten Herrendoppel ließ das Team wieder gleichziehen. Nach einer deutlichen Niederlage im Dameneinzel lag die Entscheidung am Ende beim Mixed. Mit dem Sieg durch Pohl/Mock erkämpfte sich die SG doch noch das erleichternde Unentschieden. In der Tabelle der Verbandsliga Südwürttemberg bedeutet dies den zweiten Platz.

Die den Auftsieg anstrebende Reserve um Lea und Kristina Köpp, Amy Lin, Matthias Berg, Andreas Englert, Markus Schiedel, Eric Pieper und Matthias Englert hatte gegen die SF Dornstadt II keine Mühe und deklassierte den Konkurrenten mit

einem 8:0.

In der zweiten Begegnung bekam die SG II es mit der ersten mannschaft aus Dornstadt zu tun. Wie bei der „Ersten“ gingen insgesamt fünf Partien über drei Sätze. Nach einem toll heraus gespielten Sieg im Damendoppel durch Köpp/Köpp ging das erste Herrendoppel im dritten Satz, das zweite Herrendoppel dann deutlich an die Gäste. Eine weitere hauchdünne Niederlage von Kristina Köpp im Dameneinzel und von Mathias Englert im dritten Herreneinzel brachten die SGler weiter ins Hintertreffen. Nach einer deutlichen Niederlage im ersten Herreneinzel war die Niederlage bereits besiegelt. Die 3:5-Niederlage konnte nicht mehr abgewendet werden. Damit rutscht die Mannschaft in der Tabelle der Bezirksliga Alb-Donau auf Platz drei zurück.

Weiterhin glücklos gestaltet sich die Saison für die SG Ehingen-Laupheim III um Christine Westner, Manuela Götz, Matthias Kleis, Achim Müller, Daniel Götz und Martin Köpp. Gegen den SC Unterweiler lief es von Anfang an nicht rund. Einzig Christine Westner konnte mit einem Sieg im Dameneinzel den Ehrenpunkt verbuchen. Gegen den Absteiger TSV Seissen gab es keine Besserung. Mit ähnlichem Spielverlauf gelang es am Ende lediglich dem Damendoppel, einen Ehrenpunkt zu erzielen. Mit einer weiteren 1:7-Niederlage bleibt die Mannschaft in der Kreisliga HDH/Alb-Donau Letzter.