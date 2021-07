Die Leichtathletik-Saison steuert für Annika Schepers von der SG Dettingen, die sich in diesem Jahr aufs Kugelstoßen konzentriert, schon ihrem Höhepunkt zu. Am Samstag stehen die Baden-Württembergischen Meisterschaften in Langensteinbach auf dem Programm, Ende Juli folgen die Deutschen Meistersc...