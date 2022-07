In Pliezhausen fanden die Württembergischen Mehrkampfmeisterschaften der U14, also der Jahrgänge 2009/2010, statt. Es hatten sich von den Leichtathleten der SG Dettingen vier Athletinnen für diesen Vierkampf qualifiziert und präsentierten sich beim Saisonhöhepunkt in toller Form. Allen voran Co...