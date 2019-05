Annika Schepers und ihre Dettinger Vereinskolleginnen erreichen bereits die angestrebten Normen. Ein Trio trumpft beim Teamkampf in Winnenden auf.

Einen guten Saisoneinstieg schafften die Dettinger Leichtathletinnen trotz kaltem, regnerischem Wetter bei den Regionalmeisterschaften der U 18 in Heidenheim. Dreifache Siegerin war Annika Schepers, die im Kugelstoßen, Diskuswurf und im Hochsprung gewann. Das Kugelstoßen entschied sie wie erwartet mit der Weite von 14,25 m. Damit hakte Schepers bereits früh in der Saison die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften in Ulm ab.

Annika Schepers gewinnt drei Disziplinen

Beim Hochsprung gewann sie mit 1,52 m, was angesichts des widrigen Wetters eine gute Höhe ist. Mit dem Diskus erreichte sie eine neue Bestleistung mit 35,04 m. Auch Sophie Hellmuth warf mit dem Diskus mit 28,88 m so weit wie noch nie, und sicherte damit den Dettingern einen Doppelsieg, und die Teilnahme an den baden-württembergischen Meisterschaften. Im Hochsprung wurde sie Vierte mit 1,44 m, und auch beim Weitsprung erreichte sie mit guten 4,84 m das Finale, und wurde dort Achte. Die Bronzemedaille über die Hürden gewann Elisa Rösch, wobei sie sich gleichzeitig mit ihrer Zeit auch für die baden-württembergischen Meisterschaften qualifizierte. Vierte mit der Kugel wurde Katrin Billing, die mit 9,98 m nur ganz knapp die 10 m verpasste. Ebenfalls Vierte wurde sie mit dem Diskus, und Siebte mit dem Speer mit sehr guten 28,84 m, wobei es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie die 30 Meter-Marke knackt. Außerdem waren noch Anna Maier und Jule Herde am Start, die mit ihrem Saisonauftakt auch in Teilen zufrieden waren.

Landes-Training gewonnen

Beim Hochsprung-Cup in Winnenden waren für die SG Dettingen Anna-Maria Fiesel, Karolina Bloching und Sandra Müller am Start. Aufgrund eines tollen Mannschaftsergebnisses belegte das Trio überraschend den ersten Platz unter zwölf Mannschaften. Am höchsten sprang Fiesel, die ihre Bestleistung um zwei Zentimeter auf 1,46 m steigerte und sich damit auch für die „Württembergischen“ qualifizierte. Diese Quali hatte Bloching schon in der Tasche. Sie zeigte solide Sprünge, die erst bei 1,42 m endeten. Die größte Steigerung zeigte Müller, die sich um sechs cm auf 1,38 m verbesserte. Die Mädels durften sich als Preis über ein mehrstündiges Hochsprungtraining mit den Landestrainern in Stuttgart freuen. Damit war es auch ein gelungener Einstieg für Ralf Bloching in seine Trainerkarriere. Er hatte vor kurzem die C-Lizenz abgelegt und wird künftig das Trainerteam der SG Dettingen verstärken.

