Tischtennis Lea Scheuing wird Dritte

Vom QTTR-Wert war klar, dass Lea Scheuing vom SC Berg es schwer haben würde, die beiden Spitzenkonkurrentin zu schlagen. Am Ende schaffte sie es, bei den württembergischen Meisterschaften in Weinstadt/Remstal Rang drei zu erobern. Ihre Vereinskameradin Sarah Koch schied in der Vorrunde der U 13 aus.

Lea Scheuing setzte sich in der Vorrunde ohne Satzverlust als Gruppensiegerin durch. Im Achtelfinale siegte sie in vier hart umkämpften Sätzen gegen Aileen Vomering (TSV Musberg). Auch in der Runde der besten Acht musste sie nervenstark agieren, um nach einer 2:0-Satzführung im Entscheidungssatz mit 11:9 zu siegen. Im Halbfinale traf sie auf die Topfavoritin Amelie Fischer (TSV Untergröningen), welche bereits auf Deutschland-Ebene und in der Damen-Verbandsliga aufschlägt. Erwartungsgemäß unterlag Lea Scheuing klar. Trotzdem erreichte sie mit Platz drei den erhofften Podestplatz. Die Doppelpaarung Lea Scheuing/Sarah Koch verlor im Achtelfinale in drei klaren Sätzen.

Bei den unter zwölfjährigen Mädchen landete Leas Schwester Anna wenigstens einen Sieg gegen Cara Bürk (TuS Freiburg), schied aber in der Vorrunde aus. Hier bis ins Viertelfinale vorstoßen konnte dafür Klara Dalheimer vom SC Berg. Als Gruppenzweite qualifizierte sie sich für die K.o.-Runde. Klara verwandelte einen 0:2-Satzrückstand noch in einen Sieg. Im Viertelfinale traf Klara auf die Topfavoritin und musste sich in drei Sätzen geschlagen geben. An der Seite von Alena Resonnek (TSV Herrlingen) war im Doppel für Klara im Achtelfinale Schluss.

Starkes U 14-Doppel

Das Berger Talent Nico König schied im Achtelfinale der U 11 aus. Im Viertelfinale des Doppels scheiterte Nico König und sein Ulmer Partner an den Favoriten. Richard Hammerschmidt zog bei der U 14 als Gruppensieger in die K.o.-Runde ein. Drei Sätze brauchte er für den Sieg. Dann traf er auf den Topgesetzten und musste sich erwartungsgemäß in drei Sätzen geschlagen geben. Mit Philipp Aßfalg (SC Staig) stieß Richard bis ins Halbfinale vor, verpasste aber das Endspiel.