Taekwondo Laura Heinrich ist DM-Dritte

Kirchen / swp

Taekwondoka Laura Heinrich hat einmal mehr ihre Klasse bewiesen. Bei den Deutschen Meisterschaft holte die Kampfsportlerin des SC Kirchen den dritten Platz. Die DM fand dieses Jahr in Bordersholm in Schleswig-Holstein statt. Schon am Freitag waren alle süddeutschen Athleten gemeinsam mit dem Bus in Richtung Norden aufgebrochen. Laura Heinrich ging zusammen mit zwei bayerischen Sportlerinnen im Teamlauf an den Start. Hier errang sie den sechsten Platz. Im Einzel reichte es für Laura zu einem tollen zehnten Platz. „Das ist bemerkenswert“, sagte ihr Trainer Hermann Betz, „in der weiblichen Jugendklasse herrscht derzeit eine unglaubliche Leistungsdichte. Fast jede der 29 Konkurrentinnen hätte Chancen auf eine Medaille gehabt.“ Noch besser lief es für Laura in ihrer Paradedisziplin Freestyle. Dort kämpfte sie sich nach dem Vizetitel im Vorjahr erneut in die Top Drei vor und holte Bronze.