Hamburg / swp

Laura Heinrich hat den Kick raus. Bei den German Open im Taekwondo in Hamburg stellte sich die Formenläuferin des SC Kirchen 360 Konkurrenten aus ganz Europa – erstmals in der Damenklasse. Sie verpasste trotz einer sehr guten Leistung das Halbfinale um Zehntel. Besser lief es in ihrer Paradedisziplin Freestyle: Mit neuer Performance wurde sie Zweite; das Glück fehlte zum Titel.