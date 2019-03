Arme Munderkingerinnen muss man schon sagen. Nach einer deutlichen Niederlage (0:6 in Altheim) geht es für die Mannschaft von Trainer Manuel Saile in der Landesliga nun gegen den SV Uttenweiler. Zwar zeigte der VfL Munderkingen eine couragierte Vorstellung in Altheim, doch zum Ende beider Halbzeiten waren die nachlassenden Kräfte offensichtlich. Die mangelnde Fitness muss sich das Team wohl oder übel in den Punktspielen holen. Ein einziger Punkt steht nur auf der Habenseite und zwölf sind es zum rettenden Ufer. Munderkingen wird in den ausstehenden Partien alles versuchen, um zu punkten. Dazu braucht es mehr Power in der Offensive. Auf den Ligakonkurrenten SV Granheim wartet bei der Spvgg Lindau eine schwere Aufgabe. Der aktuelle Tabellendritte vom Bodensee hegte große Ambitionen. Die wurden jedoch während der Winterpause vorerst zerschlagen. Gleich fünf Stammspielerinnen verabschiedeten sich vor dem Beginn der Rückrunde und der Kader schrumpfte böse zusammen. Im Vergleich zum Kader des SV Granheim ist er sogar noch kleiner. Granheims Fußballerinnen zeigten beim SV Eglofs am vergangenen zwölften Spieltag eine gute Leistung und holten sich einen knappen 1:0-Sieg. Auf diese Leistung gilt es aufzubauen, um sich in der Tabelle ins gesicherte Mittelfeld zu verbessern.

Kottmann stapelt tief

Die SG Altheim fährt nach Eglofs und will weiter Punkte sammeln. „Man mag jetzt denken, ich wäre verrückt auf Platz zwei stehend vom Klassenerhalt zu reden, aber es ist noch so viel möglich in dieser Liga und der Aufstieg ist nicht unser Ziel“, sagte Altheims Trainer Gerhard Kottmann. Er lobte nach dem 6:0-Kantersieg gegen Schlusslicht Munderkingen nicht nur die Offensive, sondern auch die Defensive. Denn seine Mannschaft musste in den vergangenen fünf Partien lediglich einen Gegentreffer hinnehmen. „Das Team durchläuft einen guten Lernprozess, aber es wird nicht immer so positiv bleiben“, sagte Kottmann. Seine Mannschaft könnte bereits am Sonntag auf die Probe gestellt werden. Der SGA-Coach geht davon aus, dass beim Gegner Angelina Netzer dabei sein wird. Die Angreiferin erzielte mehr als die Hälfte aller Treffer ihres Teams, zuletzt gehörte sie aber nicht zum Aufgebot des SV. Die Altheimerinnen müssen hingegen diesmal neben den in der Rückrunde nicht zur Verfügung stehenden Spielerinnen auch auf Lena Scherb und Knipserin Tülay Tarakcilar verzichten. „Das macht es bei unserem kleinen Kader noch schwerer und ist der Grund, warum mein Blick eher nach unten in der Tabelle geht“, erklärte Kottmann.

Auf eine gut stehende Defensive kommt es an

Im Heimspiel erwartet Regionenligist SG Griesingen den SV Unterjesingen und will nach sechs Spielen ohne Sieg endlich wieder voll punkten. Zuletzt gab es ein 0:0. „Dass wir zum ersten Mal kein Gegentor bekommen haben, sollte der Mannschaft Selbstvertrauen geben. Daran gilt es generell zu arbeiten“, sagte SGG-Coach Alexander Knapp. Gegen den Tabellenfünften, der schon ein großes Polster auf die Abstiegsränge hat, wird es auf eine gut stehende Defensive ankommen. „Zudem hoffe ich, dass meine Leistungsträgerinnen wieder von Krankheit und Verletzungen zurückkehren“, sagte der Griesinger Trainer. Dazu zählt auch Melanie Knapp, die nach längerer Zeit zumindest in der Schlussphase in der Vorwoche wieder auf dem Feld stand.