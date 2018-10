Tischtennis Komfortable Ausgangslage für die SGÖ

Patrick Huss

Herren Bezirksliga

TSV Langenau – TTC Ehingen (Sa. 18 Uhr). Gegen den Tabellenvierten aus Langenau dürfte es für die Ehinger erneut schwierig werden, zumal die Gäste in eigener Halle noch ungeschlagen sind. Der TTC Ehingen wartet nach drei Niederlagen immer noch auf den ersten Zähler in der Bezirksliga.

SG Öpfingen – SSG Ulm 99 (Sa. 19 Uhr). Im Duell Zweiter gegen Fünfter sollte Öpfingen leichte Vorteile haben. Die Begegnungen gegen Gögglingen wurden in der Vorsaison mit 9:2 und 9:3 klar gewonnen. Mit einem weiteren Sieg würde die SGÖ im Spitzentrio der Liga bleiben.

Herren Bezirksklasse Gr. 2

SG Nellingen – SC Berg (Sa. 19 Uhr). Die Tabelle in der Bezirksklasse ist etwas verzerrt, da einige Mannschaften unterschiedlich viele Spiele absolviert haben. Tabellenführer Nellingen konnte von vier Spielen drei gewinnen. Berg ging in drei Partien zwei Mal als Sieger von den Tischen. Also je eine Niederlage für beide Teams. Die Gäste um Thomas Maier wollen an die Auftritte der Vorsaison anknüpfen, als man die SGN zwei mal relativ deutlich in Schach halten konnte.

Herren Kreisliga A Gr. 2

SG Öpfingen II – SC Berg II (Sa. 19 Uhr). Im Verfolgerduell Dritter gegen Vierter geht es darum, wer den positiven Saisonstart fortsetzen kann und auch die zweite Partie gewinnen kann. Denn beide Teams feierten zum Auftakt einen Sieg.

TSV Herrlingen IV – TSG Rottenacker (So. 10 Uhr). Die Erfolgsaussichten von Rottenacker bei Ligaprimus Herrlingen sind nur sehr gering. Schadensbegrenzung betreiben dürfte das Motto sein. Die TSG hofft auf die Rückkehr von Leistungsträger Christian Wölfle, der zuletzt nicht mit von der Partie war.

Herren Kreisklasse Gr. 2

Ehingen III (bei Blaubeuren III) und Schelklingen (bei Laichingen IV) wollen den Auftaktsieg bestätigen.

Damen Verbandsklasse Süd

SC Berg – SG Aulendorf (Sa. 19 Uhr). Beide Teams sind ausgeglichen besetzt. Während die Berger Damen um Jasmin Stocker den jüngsten 8:5-Heimerfolg gegen Deuchelried wiederholen möchten, dürften die Gäste wohl auch mit einer erneuten Punkteteilung wie zuletzt gegen Schwenningen zufrieden sein.

Damen Bezirksliga

TSV Berghülen – TSV Schelklingen (Sa. 18 Uhr). Erst jetzt, am vierten Spieltag, starten die Schelklinger Damen in die Verbandsrunde. Gegen Berghülen, das einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto verbucht, hat man gute Erinnerungen. Das Schelklinger Team mit Heidi Schuster, Elke Duelli, Paula Hack und Gabriele Herrmann entschied den bislang letzten Vergleich mit 8:5 für sich.