2. Basketball-Bundesliga ProA Kleiner Sieg vor zweitem Spiel

Nochmal so einen Fanzuspruch wie am ersten Spielsonntag der ProA wünscht sich Ehingen beim Wiederholungsspiel. © Foto: Emmenlauer

Ehingen / Helen Weible

Positive Wendung für die ProA-Basketballer vom Team Ehingen Urspring in der Causa „Stromausfall und Spielabbruch gegen Tübingen“. Die Spielleitung der Liga hat nach Auswertung der Schreiben der Vereine entschieden, dass das Spiel wiederholt werden muss. „Die Spielleitung kommt zu der Überzeugung, dass dem Team Ehingen Urspring keine Vorwürfe zu machen sind und der Verein nicht für den Spielabbruch verantwortlich zu machen ist“. So heißt es in einer gestern veröffentlichten Pressemitteilung.

Mit diesem Ergebnis sind die Verantwortlichen des gastgebenden Vereins natürlich zufrieden. „Das ist im Sinne des Sports“, sagt Manager Nico Drmota. „Wir haben uns Zeit gelassen und alles Revue passieren lassen“, so der Manager weiter, „es war auch wichtig, dass die Stadt uns mit ihrer Stellungnahme geholfen hat.“ Die Steeples werden nun in Absprache mit den Tigers Tübingen einen neuen Termin vereinbaren. Bis Ende nächster Woche wolle man einen Spieltag abgestimmt haben, hieß es vonseiten der Steeples. Voraussetzung dafür ist, dass das Spiel vor Ablauf der Hinrunde angesetzt wird. „Wir freuen uns mit den Basketball begeisterten Fans beider Vereine, dass sie die tolle Atmosphäre des Derbys noch einmal miterleben dürfen“, betont Drmota.

Die Anhänger beider Vereine können ihre bereits gekauften Tickets nochmals nutzen. Sie behalten für das Wiederholungsspiel ihre Gültigkeit. Genauere Informationen gibt es dazu, wenn der Spieltermin fest steht.

Jetzt gilt der ganze Fokus erst einmal dem Auswärtsduell in Trier. Die Gladiators sind, wie bereits gestern berichtet, ein enorm heimstarkes Zweitliga-Team. Die Steeples haben vergangene Saison aber ebenso Heimstärke gegen die Gladiators bewiesen. Das Aufeinandertreffen Anfang Dezember gewann das Team Ehingen Urspring mit 84:76 und feierte damit den dritten Saisonsieg in der ProA.

Zwei Spieler erinnern sich also an dieses Erfolgserlebnis, als sich das Team von Domenik Reinboth in der JVG-Halle bejubeln ließ. Kevin Yebo und Seger Bonifant mischten mit. Der US-Flügel Bonifant steuerte 20 Punkte bei, traf dabei zwei Dreier, und ackerte annähernd 30 Minuten auf dem Feld. Kevin Yebo war zwar effizient, bugsierte sich aber früh aus dem Spiel, da er zu ungestüm unterm Korb agierte. Yebo dürfte sich jetzt cleverer anstellen. Welche jungen Spieler Einsatz bekommen, ließ Reinboth noch offen. Sicher ist: „Kevin Strangmeyer und Franklyn Aunitz haben sich einen Vorsprung erspielt.“ Auf die Youngster kann er setzen.