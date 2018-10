Tischtennis Klarer Heimsieg gegen die SSG 99

Patrick Huss

Herren Bezirksliga

TSV Langenau – TTC Ehingen 9:5. Erneut haderten die Ehinger Herren mit den Doppeln. Der 0:3-Start war – wie schon zwei Wochen zuvor – dafür verantwortlich, dass man auch die vierte Partie verlor. In Langenau zeigten die Ehinger in den Einzeln dennoch Moral – Martin Heinzelmann, der einen sehr starken Auftritt mit zwei Einzelsiegen hatte sowie Patrick Huss, Jürgen Abele und Jens Fischer mit je einem Einzel hielten die Partie dann doch länger offen als gedacht.

SG Öpfingen – SSG Ulm 99 9:2. Mit dem dritten Saisonsieg kletterte die SG Öpfingen wieder auf Platz zwei der Tabelle. Die Rückkehr von Florian Schik machte sich sogleich in den Doppeln bemerkbar – alle drei wurden gewonnen durch Köhler/Hirschle, Schik/Kamm und Kohler/Rechtsteiner. Im Einzel legten Florian Schik (2), Thomas Köhler, Linus Kohler, Tobias Kamm und Carsten Rechtsteiner nach.

Herren Kreisliga A Gr. 2

SG Öpfingen II – SC Berg II 9:2. Das Duell der zweiten Mannschaften entschied Öpfingen II klar für sich. Rechtsteiner/Kleck und Bierer/Karpa brachten die Gastgeber zunächst mit 2:1 in Führung. Im Einzel bauten Carsten Rechtsteiner und Michael Kleck auf 4:1 aus. Ingo Bierer, Andreas Karpa, Herbert Friedrich und erneut das vordere Paarkreuz ließen in der Folge keinen Zweifel am zweiten Saisonsieg aufkommen. Damit grüßt die SGÖ II aktuell wie die erste Mannschaft von Tabellenrang zwei.

TSV Herrlingen IV – TSG Rottenacker 9:1. Rottenacker gelang bei Tabellenführer Herrlingen nur der Ehrenpunkt durch das Doppel drei mit Stephan Grözinger und Florian Kurz.

RSV Ermingen – TSV Erbach II 9:4. Erbach II lag gegen das favorisierte Ermingen zu schnell mit 1:5 in Rückstand. Zwar verkürzte der TSV II dann auf 4:5, doch danach wollte kein Punktgewinn mehr gelingen.

Herren Kreisklasse Gr. 2

TSV Blaubeuren III – TTC Ehingen III 8:5; TSV Laichingen IV – TSV Schelklingen 8:5. Beide Kreisklassen-Vertreter aus der Region verloren auswärts je mit 5:8. Ehingen III war bis zum 5:5 auf Augenhöhe. Schelklingen musste nach Zwischenstand von 5:6 zwei knappe Fünf-Satz-Niederlagen hinnehmen.

Damen Verbandsklasse Süd

SC Berg – SG Aulendorf 8:3. Die Berger Damen zeigten gegen Aulendorf eine gute Moral und ließen sich auch nicht von einem 1:3-Rückstand zu Beginn irritieren. Das Doppel eins Stocker/Wollinsky war zunächst erfolgreich. Im Einzel trumpften dann Sarah Pflug (3), Lydia Moll (2), Nadine Wollinsky und Jasmin Stocker auf. Der Lohn ist Rang zwei mit 4:2 Punkten.

Damen Bezirksliga

TSV Berghülen – TSV Schelklingen 3:8. Guter Auftakt für die Schelklinger Damen. Duelli/Hack, Elke Duelli (2), Heidi Schuster (2), Paula Hack und Gabriele Herrmann sorgten dafür, dass der erste Saisonsieg gleich im ersten Spiel geholt wurde.